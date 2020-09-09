الاقتصاد تحرر 36 محضر ضبط لتجار مخالفين

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقمها نظمت 232 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات، ويأتي ذلك ضمن أنشطة الوزارة في قطاع غزة، في ظل جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه أمس الثلاثاء، إنه تم خلال الجولات تحرير 36 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأضافت أن طواقمها نفذت 19 جولة ميدانية للمحلات التجارية، تم خلالها تحرير 13 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهي الصلاحية، كما تم تحرير3 محاضر ضبط بحق سيارات توزيع مياه لعدم التزامهم بالإجراءات الصحية .

في حين، أفادت الوزارة أنه تم إتلاف تمور وعصائر ودقيق ومواد غذائية منتهية الصلاحية .

وأكدت وزارة الاقتصاد أن طواقمها تواصل التعامل مع كل البلاغات الواردة على أرقام الوزارة .