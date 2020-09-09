21 مستوطنة جثمت 38 عاماً على 35% من مساحة قطاع غزة

غزة – الرأي:

في العام 2005 اندحر الاحتلال عن قطاع غزة من 21 مستوطنة كانت جاثمة ما نسبته 35% من مساحة قطاع غزة على مدار 38 عاماً من الاحتلال منذ العام 1967م، "وكالة الرأي" تستعرض سريعاً هذه المستوطنات التي أصبحت في عِداد التاريخ الماضي:

1. نيتسر حزاني:

أقيمت في العام 1973م، برعاية حكومة حزب (العمل)، وتقع على بعد 2 كم إلى الشرق من شاطئ البحر، وفي منتصف المسافة بين دير البلح وخانيونس، مستعمرة دينية - زراعية، تقدر مساحتها بحوالي 2038 دونماً، بها حوالي 180 وحدة سكنية، يقطنها 400 مستوطن.

2. جاني طال:

أقيمت في العام 1979م، برعاية حزب الليكود، وتقع على بعد 1.5 كم إلى الجنوب من مستعمرة قطيف، على مسافة 2 كم شمال غرب خانيونس، وعلى بعد 1.5 شرق البحر مستعمرة دينية - عمالية، يتبع مستعمروها مذهب العمل والتوارة (أبناء عكيفا)، يقطنها قرابة الـ 65 عائلة، يضمون حوالي 400 نسمة، يقطنها من أنهوا الخدمة في الجيش، ووحدات (الناحال)، والخدمة النظامية، ويعمل معظمهم في الزراعة، ويتركز عملهم على زراعة الخضراوات، الورود، الأشتال الزراعية، التوابل، فيما يعمل الباقي في الأعمال الحرة، وتحتل حوالي (2450) دونماً من أراضي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

3. قطيف:

أقيمت في العام 1985م، برعاية حكومة الائتلاف (الليكود والعمل)، وتقع على بعد 2 كم إلى الشرق من شاطئ البحر، غرب السطر الغربي القريب من خانيونس، تمت المبادرة إلى تأسيسها في 29 مايو – أيار 1973م، من قبل مجموعة من متطوعي الشبيبة، حيث استولت على مساحة من الأراضي، بين مدينتي خانيونس ودير البلح.

يقطنها حالياً حوالي (70) أسرة، تضم (404) أفراد، يعمل معظمهم في الزراعة، وتقدر مساحتها بحوالي (1993) دونماً.

4. نافيه دكاليم:

أقيمت في العام 1983م، برعاية حزب الليكود، وتقع على بعد 1.5 كم من شاطئ البحر وعلى بعد 1 كم من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، مقامة على كثبان رملية، على شاطئ البحر، ويقطنها حالياً حوالي (500) عائلة، تضم (2671) مستعمراً، من أشد المتطرفين والمعارضين للانسحاب من غزة.

وتعد أكبر مستعمرات في تجمع (غوش قطيف) وتشكل مركزاً بلدياً لكل مستوطني التجمع، وتقدر مساحتها بحوالي 1711 دونماً.

5. جديد:

أقيمت في العام 1982م، برعاية حزب الليكود، وتقع على بعد 2.5 كم، إلى الشرق من شاطئ البحر، وإلى الجنوب مباشرة من معسكر خانيونس، وتعتبر مستعمرة دينية، تعتمد مذهب العمل والتوراة (أبناء عكيفا)، وكان العمل بدأ بنائها في العام 1978م، حيث تم التخطيط لإقامتها في مستعمرة (كفار داروم)، وتم سكنها فعليا في العام 1982م، من قبل( 22) عائلة، وتضم حالياً حوالي 60 عائلة، وتحوي 70 وحدة سكنية.

تقدر المساحة التي تحتلها مستعمرة جديد بحوالي (14876) دونماً، من أراضي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وهي تعدُّ مستعمرة للعمال، خلافاً لباقي مستعمرات (غوش قطيف) الزراعية، حيث أقيمت الدفيئات الزراعية بالقرب من الوحدات السكنية، وليس خارج المنطقة السكنية، وتشمل منطقة دفيئات أخرى حول المستعمرة، يزرع فيها خضروات فائقة الجودة، التوت، أزهار وتوابل، مخصصة للتصدير، كما كان فيها مصنع لإنتاج النباتات الطبية.

6. غاني أور:

أقيمت في العام 1983م، برعاية حزب الليكود، وتقع على بعد 2 كم إلى الشرق من شاطئ البحر، وعلى بعد 4 كم من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وتعتبر مستعمرة عمالية دينية، وهي عضو في اتحاد المستعمرات التابع للعامل الشرقي.

يسكنها حوالي (50) عائلة تضم حوالي (270) مستعمراً، تعيش معظمها من العمل بالزراعة، وبعض منها من المبادرات الفردية والأعمال الحرة، وتحتل مستعمرة جان أور حوالي (1692) دونماً، من أراضي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وتقدر عدد الوحدات السكنية فيها بحوالي 60 وحدة.

7. بدولح:

أقيمت في العام 1986م، برعاية حكومة الائتلاف (الليكود والعمل)، وتقع على بعد 2.5 كم شرق البحر، وعلى بعد 3.5 من الحدود الجنوبية. بادر إلى إقامتها جيل من مستعمري النقب، في إطار (اتحاد مستعمرات العامل الشرقي)، وهي مستعمرة دينية، تعتمد مذهب العمل والتوراة (أبناء عكيفا)، يقطن فيها (33) عائلة، يشكلون حوالي (219) نسمة، يعمل معظم سكان المستعمرة بزراعة الخضروات للتصدير والسوق المحلية. وتحتل ما مساحته 1456 دونماً من أراضي محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

8. متسفيه (بني عتصمونة):

أقيمت في العام 1979م، في صحراء سيناء، وتم نقلها في العام 1982م، برعاية حزب (الليكود)، كرد على اتفاقات (كامب ديفيد). تقع على بعد (3) كم من شاطئ البحر، وعلى بعد (3) كم من الحدود المصرية، ويقطنها حالياً حوالي (70) عائلة، تضم (670) فرداً، معظمهم من المتزمتين دينياً، وتقدر مساحتها بحوالي (882) دونماً.

و في العام 2001 تم توسيع المستوطنة برعاية حكومة حزب الليكود، باتجاه مستوطنة موراج، وأطلق على التجمع الجديد اسم (كيرم عتسمونة)، لكن سكان التجمع الجديد هجروه لأسباب اقتصادية، ومن ثم عادوا إلى استيطانه.

9. بيئات ساديه (1) و(2):

أقيمت في العام 1989م، برعاية حكومة الائتلاف (الليكود والعمل). وتقع على بعد 2كم من ساحل البحر، و2 كم من الحدود مع مصر، تقدر مساحتها بحوالي (574) دونماً. بها (30) وحدة سكنية. يقطنها (25) أسرة تضم (150) فرداً.

10. شيلو- ياكال:

مستعمرة صناعية، تقدر مساحتها بحوالي (500) دونم. أقيمت قي العام 1980م، كمعسكر للجيش، ثم تحولت في العام 2001م، إلى مستعمرة مدنية برعاية حكومة حزب الليكود، وتقع على بعد 2 كم من شاطئ البحر.

11. موراج:

أقيمت في سبتمبر – أيلول 1972م، برعاية حكومة حزب العمل. وتقع إلى الشرق مباشرة من طريق غزة - رفح، على بعد ستة كيلو مترات من شاطئ البحر، وخمسة كيلو مترات غرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. وتعتبر إحدى المستعمرات الجنوبية، في مجمع (غوش فطيف).

كانت في البداية معسكر لوحدة (الناحال). تحولت في العام 1983م، إلى مستعمرة عمالية – دينية، تتبع (اتحاد مستوطنات العامل الشرقي). تقطنها (29) عائلة، يقدر عدد أفرادها حاليا بـ (186) نسمة. وتقدر المساحة، التي تحتلها من أراضي محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بحوالي 1400 دونم.

12. رفيح يام:

أقيمت في العام 1984م، برعاية حزب الليكود، وتقع على بعد 1.5 كم من شاطئ البحر، بجانب حدود قطاع غزة مع مصر. تعتبر مستعمرة جماهيرية مختلطة، خصصت للأزواج الشابة، وتضم (25) عائلة، تحوي (143) فرداً، يعتمدون على الزراعة المتطورة. وتقدر مساحتها بحوالي (574) دونماً.

13. إيرز:

أقيمت في العام 1968م، وتقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة مباشرة، على الطريق الرئيسية المؤدية إلى إسرائيل، وعندها يقع معبر (إيرز)، وتبعد عن شاطئ البحر مسافة (6) كم، مستعمرة صناعية.

14. كفار يام:

أقيمت في العام 1983م، برعاية حزب الليكود، وتقع على شاطئ البحر، يجانب حدود قطاع غزة مع مصر. وهي مستعمرة صغيرة، تتبع حركة (أمانا). تعد مستعمرة فردية، غربي مستعمرة (نافيه دكاليم)، على شاطئ البحر؛ ومن هنا اشتق اسمها، وتكتسب أهمية إستراتيجية؛ كونها تسيطر على طريق الشاطئ الرئيسية، وعلى منطقة المواصي.

ويعمل سكان (كفار يام)، البالغ تعدادهم أربع أسر، تضم عشرة أفراد، في الزراعة والأعمال الحرة، وتحتل من الأرض ما مساحته (100) دونم.

15. تل قطيفة:

أقيمت في شهر مايو – أيار من العام 1992م، برعاية حزب الليكود. وتقع بالقرب من شاطئ بحر خانيونس، ويقطنها حالياً أربع أسر، تحوي (24) فرداً.

16. شيرات هيام:

مستوطنة دينية، يقطنها حوالي 40) مستعمراً. أقيمت في العام 2000م، برعاية حكومة حزب العمل. وكان المتسللون إلى غوش قطيف ،خلال حملة المستوطنين ضد فك الارتباط، قد أقاموا في فندق هذه المستوطنة ونفذوا من هناك اعتداءات ضد الفلسطينيين في المواصي، إلى أن تم إخلاؤهم منها في أواخر حزيران 2005م.

17. إيلي سيناي:

أقيمت في العام 1983م، برعاية حزب الليكود. وتقع على بعد 1 كم من شاطئ بحر غزة، ملاصقة تماماً لحدود قطاع غزة الشمالية. بادر إلى إنشائها مجموعة من مستعمري "يميت" التي فككت من صحراء سيناء، ومن مشستعمري باقي المستعمرات. وتقع على بعد 15 كم جنوب مدينة عسقلان.

وتعتبر إيلي سيناي جمعية تعاونية، يسكنها 85 عائلة، بها حوالي (407) نسمة، يعمل معظمهم في الأعمال الحرة، وتحتل ما مساحته 500 دونم من أراضي شمال قطاع غزة

18. دوغيت:

أقيمت في العام 1982م، برعاية حزب الليكود، وتقع على بعد 1كم من شاطئ البحر، وعلى بعد 2 كم جنوب الحدود الشمالية لقطاع غزة. وهي إحدى المستعمرات الثلاث، التي قررت الحكومة الإسرائيلية إقامتها في العام 1982م، في شمال قطاع غزة. وتشكلت النواة الأساسية من ثلاث عائلات قررت ربط مصيرها بالبحر، حيث تعتبر المستعمرة وكأنها سفينة صغيرة.

تعد مستعمرة دوغيت مستعمرة جماهيرية. وتتبع حركة مانا، وتضم حوالي 20 عائلة، بها 79 نسمة، ويعمل سكانها في أعمال الصيد وتربية الأسماك والزراعات البحرية والسياحة، وتحتل حوالي 600 دونم من أراضي شمال قطاع غزة.

19. نيسانيت" (1) و(2):

أقيمت في العام 1984م، برعاية حزب الليكود، تقع على بعد 5 كم إلى الشرق من شاطئ بحر غزة، وعلى بعد 1.5 كم إلى الجنوب من الحدود الشمالية، وتعد مستعمرة نيسانيت من أكبر مستعمرات شمال قطاع غزة، وهي مستعمرة مختلطة، تضم حوالي 300 أسرة، أقيمت في البداية في عام 1980 كمعسكر لوحدة (النحال)، وتحولت في عام 1984 إلى معسكر تثقيفي لحوالي 15 عائلة، أصبحت في عام 1993 مستعمرة رسمية، وتحتل مساحة 1610 دونمات، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1064 نسمة.

20. نتساريم:

أقامتها وحدة ناحال التابعة لحركة هشومير هتسعير، عشية عيد المساخر (بوريم)العبري في العام1972م، في وسط قطاع غزة، وتحولت إلى مستوطنة مدنية في العام 1984، وباتت تعتبر بلدة جماهيرية.

اكتسب نتساريم شهرتها من كونها تشكل جيباً منفرداً عن بقية مستوطنات قطاع غزة، ولقيامها وسط تجمع فلسطيني مكتظ؛ ما آثار في السابق الكثير من النقاش في إسرائيل، حول مبررات الابقاء عليها. وقد برر المؤيدون لبقائها ذلك بأنها تشكل نقطة سيطرة إستراتيجية كونها تشرف على مدينة غزة وشواطئها ومينائها. كما أيد هؤلاء بقاء المستوطنة؛ كونها ساعدت إسرائيل على شطر قطاع غزة؛ في سبيل تعزيز السيطرة عليه، أما المعارضون فقالوا: إنها تمنع التطور الطبيعي لمدينة غزة ومحيطها، وتثير غضب الفلسطينيين، ناهيك عن التكاليف العسكرية الباهظة اللازمة لحمايتها.

تقيم في المستوطنة 60 عائلة من أشد المستوطنين تطرفاً. وهي بلدة ذات طابع ديني. عمل سكانها في المهن الحرة خارجها، خاصة داخل الخط الأخضر. كما اعتمد قسم منهم على الزراعة. وتقوم في المستوطنة مدرسة دينية ومعهد (ميراث يهود غزة).

21. كفار داروم:

أقيمت أول مرة في العام 1946م، وتم تجديدها في العام 1970م، برعاية حكومة حزب العمل. تقع إلى الشرق مباشرة، على جانب الطريق رقم 4، على بعد 500 متر من دير البلح، وثلاثة كيلومترات شرق البحر المتوسط، وثلاثة كيلومترات غربي حدود الرابع من حزيران 1967م. كانت وحدة (الناحال) قد أقامت فيها بعد حرب حزيران – يونيو 1967م، معسكراً لها؛ بهدف إعادة إقامة المستعمرة، وتم وضع حجر الأساس لها في العام 1968م، وقد تم بالفعل إقامتها والسكن فيها في العام 1970، وتقدر مساحتها بحوالي (700) دونم.