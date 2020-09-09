الصحة برام الله: وفاتان و696 إصابة كورونا بغزة والضفة

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، تسجيلها حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بكورونا و767 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 5471 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأكدت، أن حالتي الوفاة سجلتا لمواطن يبلغ من العمر (64 عاما) من بني نعيم بمحافظة الخليل، ولمواطن آخر يبلغ من العمر (63 عاما) من العبيدية بمحافظة بيت لحم.

وأشارت الصحة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (102)، محافظة نابلس (71)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (48)، محافظة رام الله والبيرة (71)، جنين (5)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (20)، طولكرم (13)، سلفيت (10)، قطاع غزة (87)، ضواحي القدس (48)، مدينة القدس (140).

ولفتت، إلى وجود حالات تعافي جديدة سجلت في: محافظة رام الله والبيرة (270)، محافظة طولكرم (8)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة أريحا والأغوار (23)، محافظة الخليل (327)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (80)، قطاع غزة (25)، منوهةً إلى وجود 27 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.