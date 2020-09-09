نعيم: فتح سفارات الدول بالقدس انتهاك للقانون الدولي

غزة- الرأي:

أعرب عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د.باسم نعيم، عن تقدير الحركة لبيان وزارة الخارجية التشادية، بعدم وجود أي نوايا لفتح سفارة لهم في مدينة القدس المحتلة.

وقال نعيم في تصريح صحفي الأربعاء، تحذر الحركة من أن فتح أي سفارة لأي دولة كانت في القدس المحتلة يتجاوز التطبيع وتعزيز شرعية الاحتلال على أرضنا إلى انتهاك خطير للقانون الدولي وإعطاء الإرهابيين الصهاينة دعما قويا للاستمرار في جرائمهم بحق شعبنا، وخاصة فيما يتعلق بحقوقنا الثابتة غير القابلة للتصرف في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

واستنكر كل الخطوات التطبيعية التي تقوم بها جمهورية تشاد مع دولة الاحتلال، منبها إلى أنه لا يمكن تبرير ذلك بأي مصلحة كانت، محذرا من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة ورفاهها.