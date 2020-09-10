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كيف تحصل على نظام أندرويد 11 الجديد بهاتفك الذكى؟

10 أيلول / سبتمبر 2020 07:32

كيف تحصل على نظام أندرويد 11 الجديد بهاتفك الذكى؟
كيف تحصل على نظام أندرويد 11 الجديد بهاتفك الذكى؟

أصبح نظام Android 11جاهزا لكافة مستخدمى هواتف أندرويد حول العالم، إذ أعلنت جوجل عن طرح نظام تشغيلها الأحدث رسميا أمس الأول، بعد برنامج تجريبى مطول للمطورين والمستخدمين العادين الراغبين فى التجربة، ويجلب التحديث الجديد شاشة للتحكم فى أجهزتك، وعناصر التحكم فى الوسائط المعاد تصميمها، والإشعارات المحسّنة وميزة المراسلة الجديدة المسماة Bubbles .

كما هو الحال عادةً مع تحديثات Android الرئيسية، يعتمد تلقى التحديث على من يصنع جهازك، إذ قالت Google إن Android 11 يتم طرحه على هواتف Pixel 2 أو أحدث  فى البداية، إلى جانب عدد محدود من الهواتف المصنعة بواسطة شركات أخرى.

طريقة الحصول على نظام أندرويد 11:

 

افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك، ضم اضغط على على النظام> خيارات متقدمة> تحديث النظام> التحقق من وجود تحديث،  إذا لم يعثر هاتفك على التحديث على الفور فسيكون عليك الانتظار قليلا، فكما هو الحال دائمًا مع جوجل  يتم طرح التحديث ببطء، لذلك قد يستغرق الأمر بضعة أيام قبل ظهوره على هاتفك، لذا عليك الاستمرار فى التحقق.

ماذا تفعل إذا كنت فى الإصدار التجريبى العام؟
 

لا يجب عليك القيام بأى شيء خاص إذا كنت تختبر Android 11 على هاتف Pixel من خلال برنامججوجلالتجريبى العام، فبمجرد توفر التحديث لهاتفك، ستقوم بالتحديث تلقائيا إلى الإصدار الرسمى منAndroid 11 و الخروج من البرنامج التجريبي.

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