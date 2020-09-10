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تسجيل 490 حالة تعافٍ

7 وفيات و1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

10 أيلول / سبتمبر 2020 01:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 7 حالات وفاة و1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و490 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد إجراء 5714 فحصا.

وقالت الكيلة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن حالات الوفاة سجلت الجديدة سجلت لمواطنة (78 عاما) من يطا كانت تعاني من أمراض في القلب وضغط وسكري، ومواطنة من السموع (40 عاما) كانت تعاني من فشل كلوي، ومواطنة (39 عاما) من قلقيلية كانت تعني من مرض السكري، ومواطن (65 عاما) من نابلس كان يعاني من فشل كلوي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ومواطنة من بيت لحم (88 عاما) كانت تعاني من جلطة دماغية ومرض السكري، فيما سلجت حالة وفاة لرضيع (6 شهور) من مدينة غزة، ومواطنة مسنة من واد الجوز في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (101)، محافظة نابلس (82)، محافظة بيت لحم (51)، محافظة قلقيلية (35)، محافظة رام الله والبيرة (112)، جنين (14)، أريحا والأغوار (30)، طوباس (28)، طولكرم (18)، سلفيت (22)، قطاع غزة (195)، ضواحي القدس (57)، مدينة القدس (255).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (19)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة طوباس (3)، ضواحي القدس (300)، مدينة القدس (135).

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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