وكالة الرأي الفلسطينية علماء شرعيون: الاستهتار بإجراءات الوقاية من كورونا معصية وكالة الرأي الفلسطينية القدرة لـ"الرأي": تفشي "كورونا" لا يزال ضمن المُتوقع و96% من الإصابات طفيفة وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ الأوقاف يشارك في دورة عن بُعد لجذب الطلاب للتحفيظ وكالة الرأي الفلسطينية كهرباء غزة لـ"الرأي": نعمل في ظل ضغوط كبيرة والجدول متأثر بالأجواء وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة للقضاء تعقد أولى اجتماعاتها إلكترونياً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المواصلات تشرع بتعقيم مقر الوزارة ودوائر الترخيص وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تشرف على توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تستأنف توزيع مساعداتها الغذائية على اللاجئين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد معاصر الزيتون بالقطاع للتأكد من مدى جهوزيتها
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

علماء شرعيون: الاستهتار بإجراءات الوقاية من كورونا معصية

10 أيلول / سبتمبر 2020 03:35

جانب من اللقاء التنسيقي بين العلماء ووزارة الأوقاف
جانب من اللقاء التنسيقي بين العلماء ووزارة الأوقاف

غزة – الرأي:

أجمع علماء شرعيون في قطاع غزة على أن الاستهتار بالإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المُعلنة من قبل الجهات الصحية معصية وخطيئة والأخذ بها واجب شرعي.

وأكد العلماء خلال لقاء تنسيقي دعت له وزارة الصحة الخميس، على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات كونها تحد من أنشار الوباء والضرر بين الناس.

وأكد مفتي محافظة خانيونس الشيخ احسان عاشور، أن اتباع تلك الإجراءات بمثابة عبادة وطاعة لله تعالى وحفظ للنفس البشرية، وهي عمل يؤجر الفرد عليه.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية بغزة د. زياد مقداد أن الالتزام بإجراءات الوقاية عبادة وواجب شرعي والاستهتار بها معصية وخطيئة يؤثم عليها الفرد .

وبين أستاذ الفقه وأصوله في نفس الجامعة د. محمد الفرا أن الناس مأمورين بطاعة الفقهاء بما فيه سلامة أديانهم، وكذلك يجب عليهم طاعة الأطباء بما فيه سلامة أبدانهم باعتبار أن قوة الأبدان من قوة الإيمان والمؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف .

بدروه، ثمن وكيل وزارة الصحة المساعد د. مدحت محيسن الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشئون الدينية في هذه المرحلة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود من مختلف المكونات المجتمعية والرسمية لرفع درجة التوعية بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الصحية في مواجهة جائحة "كورونا" .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟