علماء شرعيون: الاستهتار بإجراءات الوقاية من كورونا معصية

غزة – الرأي:

أجمع علماء شرعيون في قطاع غزة على أن الاستهتار بالإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المُعلنة من قبل الجهات الصحية معصية وخطيئة والأخذ بها واجب شرعي.

وأكد العلماء خلال لقاء تنسيقي دعت له وزارة الصحة الخميس، على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات كونها تحد من أنشار الوباء والضرر بين الناس.

وأكد مفتي محافظة خانيونس الشيخ احسان عاشور، أن اتباع تلك الإجراءات بمثابة عبادة وطاعة لله تعالى وحفظ للنفس البشرية، وهي عمل يؤجر الفرد عليه.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية بغزة د. زياد مقداد أن الالتزام بإجراءات الوقاية عبادة وواجب شرعي والاستهتار بها معصية وخطيئة يؤثم عليها الفرد .

وبين أستاذ الفقه وأصوله في نفس الجامعة د. محمد الفرا أن الناس مأمورين بطاعة الفقهاء بما فيه سلامة أديانهم، وكذلك يجب عليهم طاعة الأطباء بما فيه سلامة أبدانهم باعتبار أن قوة الأبدان من قوة الإيمان والمؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف .

بدروه، ثمن وكيل وزارة الصحة المساعد د. مدحت محيسن الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشئون الدينية في هذه المرحلة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود من مختلف المكونات المجتمعية والرسمية لرفع درجة التوعية بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الصحية في مواجهة جائحة "كورونا" .