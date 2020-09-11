8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

رام الله- الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 8 حالات وفاة و(652) إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1208حالة بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة وذلك بعد إجراء 5981 فحصا.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (76 عاما) من محافظة طولكرم، ومواطن (90 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل، ومواطنة (60 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، ومواطنة (34 عاما) من الرام ومواطن (58 عاما) من مخماس في ضواحي القدس، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة، باستثناء المواطنة المتوفاة من دورا، إضافة إلى وفاتين سجلتا في مدينة القدس، ووفاة لمواطنة (83 عاما) من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (157)، محافظة نابلس (26)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (87)، جنين (35)، أريحا والأغوار (17)، طوباس (22)، طولكرم (32)، قطاع غزة (80)، ضواحي القدس (64)، مدينة القدس (60).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (18)، محافظة قلقيلية (57)، محافظة طوباس (1)، محافظة نابلس (24)، محافظة الخليل (777)، محافظة بيت لحم (84)، محافظة طولكرم (6)، مدينة القدس (241).

وأشارت الكيلة، إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.