معلمو شرق غزة يبدعون في تفعيل البرامج التفاعلية عبر صفوفهم الافتراضية

غزة-الرأي

قام العديد من معلمي و معلمات شرق غزة بتوظيف و تفعيل العديد من البرامج التفاعلية في تنفيذهم للدروس عبر صفوفهم الافتراضية ويأتي إنشاء هذه الصفوف وتنسيب الطلبة إليها في ظل تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس جراء جائحة كورونا الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم للاتجاه نحو التعليم الالكتروني كمساند للتعليم الوجاهي لضمان استمرار العملية التعليمية.

وفي هذا الاطار قام العديد من معلمي شرق غزة بتفعيل الصفوف الافتراضية ليتمكنوا من شرح دروسهم لتعم الفائدة على الطلبة.

ولجعل التعليم عبر هذه الصفوف مميزا وأكثر تشويقا لجأ المعلمون لتوظيف العديد من البرامج التفاعلية والتي منها برنامج wordwall , kahoot ,wizer, وغيرها من البرامج ،حيث قاموا من خلالها بتنفيذ العديد من المسابقات والألعاب التعليمية الأمر الذي أحدث تفاعلا ومشاركة من قبل الطلبة.

بدورها، أكدت أ. سناء أبو شريفة المعلمة بمدرسة الزهراء الأساسية للبنات أنها قامت بتنفيذ مسابقة للطالبات عبر توظيفها برنامج word wall الأمر الذي أحدث تفاعلا ومشاركة من قبلهن فيما بينت أ.علا حلس من مدرسة الشجاعية الثانوية أ للبنات اندماج الطالبات ومشاركتهن الفاعلة في صفها الافتراضي ،إلى ذلك أشارت المعلمة نانا جندية من مدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية أ للبنات إلى زيادة التفاعل من قبل الطالبات جراء توظيفها لبعض الألعاب التربوية فيما أوضحت المعلمة دعاء غباين من مدرسة صبحي أبو كرش الأساسية للبنات أن استخدام هذه البرامج من شأنه أن يحقق العديد من الأهداف ويزيد من انضمام الطلبة وتفاعلهم عبر الصفوف الافتراضية.