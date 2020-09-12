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تعافي 191 حالة

6 وفيات و650 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

12 أيلول / سبتمبر 2020 02:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

 أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 6 حالات وفاة و650 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 191 حالة بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 88 عاما من الفوار بمحافظة الخليل ومواطنة 79 عاما من حلحول، ومواطن 75 عاما من برقين بمحافظة جنين، ومواطن 79 عاما من دير غسانة بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 73 عاما، ومواطن 51 عاما من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (85)، محافظة نابلس (119)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (53)، محافظة رام الله والبيرة (72)، جنين (21)، أريحا والأغوار (19)، طوباس (9)، سلفيت (13)، طولكرم (54)، قطاع غزة (88)، ضواحي القدس (58)، فيما لم ترد معطيات جديدة حول الحالة الوبائية في مدينة القدس.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة بيت لحم (145)، محافظة سلفيت (4)، و(42) حالة في قطاع غزة.

وبينت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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