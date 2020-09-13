القضاء يناقش مع نقابة المحامين خطط العودة التدريجية لعمل المحاكم

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للقضاء بغزة برئاسة المستشار محمد عابد رئيس المجلس، اجتماعاً مع نقيب المحامين بنظام الأون لاين عبر تطبيق تقنية zoom، وحضور المستشار أشرف فارس الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والمستشار إيهاب عرفات الناطق الإعلامي للسلطة القضائية والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية والأستاذ عبد العزيز الغلاييني نائب نقيب المحامين النِّظاميين.

وذلك لاستعراض جملة المخاطر والتطورات التي أفرزتها جائحة كورونا ومدى تأثيرها على قطاع العدالة، ومناقشة خطط العودة التدريجية لانتظام العمل في المحاكم النِّظامية.

وأكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس على ضرورة عقد اللقاء وأهميته في إطار علاقة الشراكة مع نقابة المحامين، وعن وجود رؤية وخطة لدى القضاء وتم رفعها للجهات العليا والقضاء يقبل كافة الاقتراحات عبر سياسة الانفتاح التي انتهجها المجلس لمناقشة ما يصبُّ في خدمة تحقيق العدالة الناجزة.

من جهته أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء لضرورة وضع مقترح موحد عبر الأطر التنظيمية لدى المجلس والنقابة.

ومن ناحيته أعرب رئيس المكتب الفني عن الجاهزية للعمل وجدولة القضايا ونظر المستعجل منها وطلبات التوقيف بما يتوافق مع ظروف الجائحة.

وأوضح المهندس ماهر الرفاتي أن القضاء على استعداد تام للعودة التدريجية من قبل الموظفين للعمل وعن جاهزية الإدارة العامة للمحاكم لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة والتي تكفل الحفاظ على صحة وسلامة القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين ، واليات العودة التدريجية.

من جهته قال المستشار إيهاب عرفات الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية ” يجب التنسيق مع المستويات الحكومية لا سيما وزارة الصحة والداخلية لتحديد إمكانية العودة للعمل ومراعاة سبل انتقال المواطنين والمحامين في ظل ما تفرضه الخارطة الوبائية للجائحة”.

وعبر نائب نقيب المحامين عن شكره لمناقشة الخطة المقترحة من النقابة وعن أمله في عودة تدريجية للعمل في المحاكم بمراعاة ما تفرضه الحالة الوبائية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس المكتب الفني وعضوية مدير عام المحاكم وممثلين عن النقابة لترتيب تقارب بين الخطط وتنظيم العودة التدريجية السلسة في حال تقررت العمل بخطة التعايش، وأيضا الاتفاق على لقاء آخر لاستعراض باقي التفاصيل العودة لانتظام العمل في المرحلة القادمة.