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الصحة بالضفة: 10 وفيات و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

13 أيلول / سبتمبر 2020 03:12

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة ظهر الأحد، عن تسجيل 10 حالات وفاة و711 إصابة و310 حالات تعافي، من فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها سجّلت 568 إصابة في الضفة الغربية و143 في القدس بعد إجراء 5186 فحصًا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (110)، جنين (47)، أريحا والأغوار (14)، طوباس (13)، سلفيت (9)، طولكرم (27)، ضواحي القدس (82)، مدينة القدس (143).

وبيّنت أنها سجّلت تسع حالات وفاة في الضفة، وواحدة في القدس.

وحالات الوفاة هي: 4 مواطنين من محافظة الخليل، موطن 80 عامًا من يطا، مواطنة 64 عامًا من إذنا، مواطن 72 عاما من مدينة الخليل، مواطن 55 عامًا من السموع، ومواطن 85 عامًا من محافظة بيت لحم، مواطنان من محافظة نابلس (65 و85عامًا)، مواطنة 78 عامًا من قلقيلية، مواطنة 58 عامًا من طولكرم، وحالة وفاة في مخيم شعفاط.

وأشارت إلى أنها سجّلت 43 حالة تعافٍ جديدة في الضفة، و267 في القدس.

وحالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (8)، محافظة طوباس (5)، محافظة طولكرم (13)، محافظة سلفيت (17)، مدينة القدس (267).

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 37 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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