النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2615 ) الاثنين 14/9/2020

07:55النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2615 ) الاثنين 14/9/2020

08:04جوجل تقدم برنامجًا لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء شبكة أمان رقمية

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