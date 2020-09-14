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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2615 ) الاثنين 14/9/2020

14 أيلول / سبتمبر 2020 07:55

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2615 ) الاثنين 14/9/2020

أخبار فلسطينية

·         "ما خفي أعظم" يكشف عن كنز ثمين بيد المقاومة بغزة

·         »عريقات: واشنطن تعمل لتشكيل تحالف عربي مع إسرائيل

  •  

أخبار إسرائيلية

·         نتنياهو سيطرح الاتفاقيات مع البحرين والإمارات على الكنيست الأسبوع المقبل

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الخليج الإماراتية

  •   البحرين وإسرائيل تؤكدان المضي قدماً لتعزيز استقرار المنطقة
  •  مساعٍ مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل -

الاخبار اللبنانية

 

 

 الشروق المصرية

 الاهرام المصرية


توقيع أول اتفاقية بين مؤسستين للدراسات العليا من الإمارات وإسرائيل

الغد الأردنية

 

 الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

 

 

·         بالفيديو القسام يكشِف القوة الصاروخية للمقاومة والكنز الإستراتيجي في بحر غزة

·        حماس: طرق حصار المقاومة وفرض معادلات الاستسلام عليها باءت بالفشل

·         نادي الأسير: قوات القمع تقتحم أقسام أسرى سجن "عوفر"

·         يبث الليلة.. "ما خفي أعظم" يكشف خطط استهداف صواريخ المقاومة

·         "الذكاء الاصطناعي".. جديد تطبيع الإمارات مع (إسرائيل)

·         مكالمة "دافئة جدًا" بين نتنياهو وملك البحرين.. ما التفاصيل؟

 

القدس المحلية 

·         إخماد حريق اندلع بـ ٣ مركبات في جنين

·         رام الله: إغلاق مدرسة البنات الأساسية في بني زيد الغربية 14 يومًا

·         النخالة يلتقي وفدًا من الجبهة الشعبية في بيروت

·         اشتية: 4.3 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في طولكرم

·         نتنياهو سيطرح الاتفاقيات مع البحرين والإمارات على الكنيست الأسبوع المقبل

·         ضبط 14 دراجة نارية مخالفة في نابلس

الحياة الجديدة

·         "العربية للطوارئ": 8055 إصابة نشطة بـ"كورونا" بين فلسطينيي الـ48

·         10 آلاف يؤدون صلاة الجمعة في "الاقصى" وسط إجراءات مشددة

·         "أوتشا": الاحتلال هدم 389 منزلا فلسطينيا منذ بداية جائحة "كورونا" حتى آب الماضي

·         مستوطنون يجرفون أراضي في قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين

·         اللجنتان الوطنية للأوبئة والوطنية لـ"كورونا" تبحثان مستجدات الوضع الوبائي

·         الاحتلال يصادق على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

·         اشتية يتفقد "الوقائي" ويشيد بالنقلة النوعية التي شهدها الجهاز

جريدة الأيام

·         »"كورونا" في فلسطين: ارتفاع في أعداد الوفيات والمصابين في غرف العناية المركزة

·         »معلمون يرممون مدرستهم بأيديهم في دير أبو مشعل

·         »عريقات: واشنطن تعمل لتشكيل تحالف عربي مع إسرائيل

·         »"كورونا": 5 وفيات ورصد 650 إصابة جديدة

·         »صفقة تبادل الأسرى لا تزال بعيدة بسبب تعنت إسرائيل، واحتمال اتفاق جزئي

·         »مستوطن يطلق النار في الخليل وآخرون يُضرمون النيران في أراضي مخماس

·         »الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

·         »

 

وكالة الراي

·         حماس: "ما خفي أعظم" أثبت فشل حصار المقاومة

·         "ما خفي أعظم" يكشف عن كنز ثمين بيد المقاومة بغزة

·         تقرير "العمل والتنمية" يدٌ واحدة في مواجهة كورونا

·         تقرير "وزارة الاتصالات" جنود مجهولين في خدمة المضافين والمواطنين

·         الداخلية تعلن تخفيفات جديدة لإجراءات الحظر في مدينة غزة

·         "حمد": لن نترك أي أسرة محتاجة وراضون عن نزاهة عملنا ونتابع أي خلل

·         القدرة: نتوقع مزيداً من إصابات كورونا ونحتاج لزيادة الفحوصات

·         صور الزراعة تواصل جهد تأمين الخضار لنقاط البيع شمال القطاع

·         قوات الاحتلال تقتحم أقسام الأسرى في سجن "عوفر"

·         الصحة بالضفة: 10 وفيات و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة صفا

·         قوات القمع تقتحم أقسام أسرى سجن "عوفر" وترشهم بالغاز

·         الحكومة الإسرائيلية تقرر اغلاقا شاملا لـ3 أسابيع لتفشي كورونا

·         عرض مخططات لحصارها: بالفيديو "ما خفي أعظم" يكشف عن كنز ثمين بيد المقاومة بغزة

  • العاروري والرجوب يدعوان لأوسع مشاركة في يوم الغضب الشعبي الثلاثاء القادم

سما نيوز

·         ما خفي أعظم..!بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

·         هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم.. ورفضنا عرضاً من جاريد كوشنر..!

·         داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة

·         الحكومة الاسرائيلية تقرر الاغلاق لـ 3 اسابيع تبدأ الجمعة

·         صحة غزة: منحنى السيطرة 240 إلى 260 حالة يومياً ونتوقع تسجيل المزيد من الإصابات

 فلسطين اليوم

سفينتان حربيتان تعودان لـلحرب العالمية الثانية

·         القسام يكشِف القوة الصاروخية للمقاومة والكنز الإستراتيجي في بحر غزة

·         غزة: فنانون تشكيليون يرسمون جدارية توعوية للمواطنين من مخاطر فيروس كورونا

·         نحتاج إلى إمكانيات لتطوير المختبر المركزي

·         الصحة: توقعات بتسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة

·         رفضاً لرفع علم الاحتلال على سارية الذل في أبو ظبي والمنامة

·         القيادة الموحدة : 15 أيلول رفض شعبي في الوطن والشتات ولرفع علم فلسطين

·         الجهاد: أمامنا فرصة للتخلص من أعباء اتفاق أوسلو وطي صفحته السوداء

 

عرب  48

 

 

وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

14 أيلول (سبتمبر)

  •  2005م مئات المصريين يشاركون الفلسطينيين احتفالات تحرير قطاع غزة من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في احتفال لحركة حماس بمدينة غزة.
  • 2004م استشهاد الشاب "يوسف طالب إغبارية" 24 عام في عملية استشهادية قرب إحدى بوابات الجدار الفاصل في محافظة قلقيلية, وقتل خلالها جنديان إسرائيليان وأصيب آخران بجراح وصفت جراح أحدهما بأنها خطيرة وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية.
  • 1983 م الحاخام اليهودي المتطرف شلومو غورين يقتحم المسجد الأقصى لأداء طقوس دينية فيه برفقة مجموعة من أتباعه.
  • 1970م بدء السلطات الإسرائيلية مشروع بناء الحي اليهودي في مدينة الخليل ويقع هذه الحي في وسط المدينة.
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