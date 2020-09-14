"مهجة القدس": نقل الأسيرين أبو شادوف وغوادرة إلى تحقيق الجلمة

جنين- الرأي

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأحد، أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية نقلت الأسيرين المجاهدين إسماعيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف ويعقوب محمود أحمد قادري (غوادرة) من سجن جلبوع إلى مركز تحقيق الجلمة بشكل تعسفي ودون إبداء الأسباب.

ويعتبر الأسيران أبو شادوف وغوادرة من أبرز كوادر حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد إسماعيل أبو شادوف من مواليد 20/02/1983م واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 04/01/2004م وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن 28 عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وتشكيل خلايا عسكرية والمشاركة بعمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وهو شقيق الاستشهادي المجاهد نضال أبو شادوف الذي نفذ العملية البطولية في تجمع لجنود الاحتلال الصهيوني والمستوطنين بالقرب من محطة قطار في منطقة بنيامينا بالقرب من مدينة الخضيرة على بعد 60 كيلومتراً من تل الربيع المحتلة ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة خمسة عشر صهيونياً بجروح متفاوتة بتاريخ 16/07/2001م .

أما الأسير المجاهد يعقوب غوادرة ولد بتاريخ 22/12/1972م، وهو من بلدة بير الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد (مرتين) بالإضافة إلى (35 سنة) بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات السرايا ضد قوات الاحتلال.