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خلال اجتماعه برؤساء لجان الطوارئ الفرعية في المحافظات

أبو الريش يناقش معايير إنهاء العزل الصحي لحالات كوفيد 19

14 أيلول / سبتمبر 2020 09:58

أبو الريش يناقش معايير إنهاء العزل الصحي لحالات كوفيد 19،
أبو الريش يناقش معايير إنهاء العزل الصحي لحالات كوفيد 19،

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش اجتماعاً لرؤساء لجان الطوارئ الفرعية في المحافظات، وذلك لبحث ومناقشة مستجدات جهود وزارة الصحة وطواقمها في تعزيز اجراءات الوقاية وبروتوكولات العمل ضمن خطة مواجهة جائحة كوفيد 19 .

وقد استمع د. أبو الريش، أمس الأحد، الى شرح مفصل لما تضمنته تقارير العمل الميدانية ضمن نطاق المحافظات ومتابعة مستجدات الحالة الوبائية والخدمات الصحية التي تقدم الى المواطنين .

كما وناقش الاجتماع معايير انهاء العزل الصحي لحالات كوفيد 19، حيث تضمنت المعايير:

أن المصاب الذي لاتظهر عليه أعراض وهو ليس من ذوي الضعف الشديد في المناعة حيث يتم انهاء العزل الصحي للمصاب بعد مرور 14 يوم من تاريخ نتيجة الفحص، أما المصاب بدرجة بسيطة الى متوسطة وهو ليس من ذوي الضعف الشديد في المناعة حيث يتم انهاء العزل الصحي للمصاب بعد مرور 14 يوم كحد ادنى اما من تاريخ نتيجة الفحص أو من تاريخ ظهور الأعراض ( اعتمادا على التاريخ اللاحق منهما ) على أن تكون آخر ثلاثة أيام منها بدون أعراض، أما المصاب بدرجة خطيرة أو حرجة أو من ذوي الضعف الشديد في المناعة حيث يتم انهاء العزل الصحي للمصاب بعد مرور 24 يوم كحد أدنى اما من تاريخ نتيجة الفحص أو من تاريخ ظهور الأعراض ( اعتمادا على التاريخ اللاحق منهما ) على أن تكون آخر ثلاثة أيام منها بدون أعراض .

وثمن د. أبو الريش الجهود الاستثنائية التي تؤديها الطواقم الصحية في كافة المواقع، والحرص المستمر على تقديم الرعاية الصحية ومواجهة جائحة كوفيد 19 .

أبو الريش يناقش معايير إنهاء العزل الصحي لحالات كوفيد 19، 99bf4d1d-2cd2-4810-bdae-8881d9265671
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