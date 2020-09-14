المصري: ما بثته الجزيرة يؤكد أن المقاومة صنعت معادلات المستحيل

غزة- الرأي:

أكد القيـادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "مشـير المصـري"، أن ما بث عبر قناة الجزيرة أمس الأحد، يؤكد أن المقاومة ولية الدم تصنع معادلات المتسحيل وتخلق ابداعات من خلال تراكم القوة.

وقال المصري"إن ما كشفت عنه قناة الجزيرة يُجسد مرحلة جهادية قوامها أن المقاومة تحاصر حصار، يؤكد على أن المقاومة ولية الدم وتقف على الثغور المتقدمة، وتصنع معادلات المستحيل، وتخلق ابداعات من خلال تراكم القوة".

وأوضح المصري أن ما تم عرضه يأتي في ظل هرولة بعض الأطراف العربية من خلال أنظمتها للتطبيع مع العدو الصهيوني وإقامة تحالفات معها.

وكان برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث عبر قناة الجزيرة قد كشف النقاب عن قدرة المقاومة على استغلال كل ما يقع تحت يديها من إمكانيات في إطار تطوير منظومتها الصاروخية، إذ أظهر التحقيق عثور المقاومة على سفينتين حربيتين بريطانيتين تعودان إلى الحرب العالمية الأولى أمام شواطئ دير البلح، والاستفادة من الذخائر التي كانت داخل تلك السفن.

فلسطين اليوم.