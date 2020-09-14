مغاري: تجاوزنا العديد من التحديات لخدمة أبناء شعبنا

الوسطى- الرأي

أكد رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري، على أن البلدية تحمّلت أعباءً كثيرة وصعبة جدا في ظل تقليص وكالة الغوث لخدماتها في المخيم.

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ في البلدية انعقدت على مدار الساعة لتقديم الخدمات للسكان، موجها الشكر والتقدير لكافة الطواقم العاملة في الميدان على ما بذلته من جهود كبيرة منذ الاعلان عن جائحة كورونا.

وقال خلال اجتماع عقده مع مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في البلدية، اليوم الاثنين: "بجهود المخلصين تجاوزنا الكثير من العقبات والتحديات، وقد كان لنا عدة لقاءات مع جميع القوى والفصائل والوجهاء والمخاتير ولجان الأحياء ورجال الاصلاح والأجهزة الأمنية والوزارات والجهات المختصة".

وعبر "مغاري" عن فخره بأن تكون بلدية النصيرات هي المظلة الوطنية الجامعة للكل الفلسطيني في النصيرات، مضيفا "لقد كان الجميع على قلب رجل واحد في هذا المخيم، وكنّا سعداء بتقديم الخدمة لأبناء شعبنا في هذه اللحظات العصيبة التي يعاني منها شعبنا".

وتوجه رئيس بلدية النصيرات بالشكر للأجهزة الأمنية والوجهاء والقوى والفصائل وأعضاء المجلس البلدي والموظفين، على وقوفهم وتعاونهم بجانب أبناء شعبهم في ظل الظروف الراهنة.

وتابع: "تلقينا العديد من الاتصالات الداخلية والخارجية التي تشحذ هممنا وتعزز من أدائنا في الميدان وتقدّم لنا عبارات الشكر والثناء على ما نقدّمه من خدمات في ظل التحديات".

وأوضح أن تعاون القوى والفصائل كان واضحا ومقدّرا خلال الظروف الراهنة، مبينا أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات داخل الأحياء بإشراف ومتابعة البلدية.

وطالب "مغاري" موظفي البلدية ببذل المزيد ومضاعفة الجهود في سبيل خدمة أهالي النصيرات والسعي نحو الأفضل، موضحا أن ذلك يتأتى بالمتابعة والحضور الدائم في الميدان وتكاثف وتوحيد الجهود.