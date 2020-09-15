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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2616) الثلاثاء 15/9/2020

أخبار فلسطينية﻿

ارتفاع الإصابات بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم إلى 5957

الكيلة تبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل دعم القطاع الصحي

أخبار إسرائيلية

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والبحريني يبحثان التعاون الأمني

الصحة الإسرائيلية: 17 حالة وفاة و3686 إصابة بكورونا

نتنياهو: مزيد من الدول ستنضم للاتفاق معنا

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي يدعم الأونروا بنصف مليون يورو للحد من انتشار كورونا

ترامب: نحن في الشرق الأوسط فقط لحماية إسرائيل

أخبار عربية

البحرين: إقامة علاقات مع إسرائيل ليس تخليا عن القضية الفلسطينية

دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم الإسرائيلي

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

سلطات الاحتلال تعتقل فلسطينيا مصابا بالسرطان على معبر “بيت حانون”

الحكم على مستوطن بالسجن المؤبد 3 مرات لقتله “عائلة دوابشة”

قوات الاحتلال تصعد من اعتداءاتها وتنذر بهدم منازل وتكشف عن مخطط لبناء وحدات…

فلسطين.. أوضاع مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات

تصعيد سياسي فلسطيني رسمي ضد الإمارات والبحرين.. الحكومة تدرس تصويب العلاقة بالجامعة العربية…

الاحتلال يصدر أمرا بهدم مسجد في القدس المحتلة

الشرق الأوسط

استياء إسرائيلي بعد العودة إلى الإغلاق

الخليج الإماراتية

استطلاع للرأي حول اتفاقيات السلام العربية ــ الإسرائيلية الجديدة

الأهرام المصرية

أبو الغيط : الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة

وزير خارجية البحرين يصل إلى واشنطن للتوقيع على إعلان السلام مع إسرائيل

رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب البحريني: إعلان تأييد السلام داعم للقضية الفلسطينية

الشروق المصرية

مسؤولة إماراتية تكتب في صحيفة إسرائيلية: التزامنا تجاه الفلسطينيين راسخ

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

والدة الأسيرة أنسام شواهنة: تشديد غير مسبوق في إجراءات الزيارة

إصابة رئيس بلدية سخنين بالكورونا

إغلاق "ريمون" وإلغاء الزيارات بعد اكتشاف إصابة سجانين بكورونا

أحكام وتمديد توقيف بحق 5 أسرى

جنين: الشرطة والتربية تبحثان الخطة التوعوية للطلبة

"واشنطن بوست": المدّ العربي ينقلب على الفلسطينيين

أعمال تجريف جديدة في مستوطنة "بروخين" بسلفيت

الحياة الجديدة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يعتمد قرارين ضد الاحتلال الاسرائيلي

الرئيس يهاتف الحسيني معزيا بوفاة والدته وأبو زنيد معزيا بوفاة والدتها

الاحتلال يتقصد تحرير مخالفات مالية للمقدسيين

الأيام

» إغلاق بلدة عجة ومقار مؤسسات ومدرستين بسبب فيروس كورونا

»"الخارجية" تعلن الإجراءات المحددة للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية

»بدء موسم اصطياد طائر السمان المهاجر والمهدد بالانقراض في غزة

»انتهاء أزمة جامعة بيت لحم باتفاق بين الإدارة ونقابة العاملين

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

فلسطين تدرس توصية بتصويب العلاقة مع الجامعة العربية

إصابة أسير في "عوفر" بفيروس كورونا

الاحتلال يصدر قرارا بهدم مسجد في القدس المحتلة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

15 أيلول (سبتمبر)

2005م المحكمة الصهيونية العليا تشرّع بناء جدار الفصل العنصري

2003م الأوروبيّ يضع حركتي حماس و الجهاد الإسلاميّ ضمن قائمة الإرهاب بعد ضغوط أمريكيّة و صهيونية .

1983م استقالة "مناحيم بيغن" من منصبه كرئيس وزراء للكيان الصهيوني

1983 م زعيم تكتل ليكود مناحيم بيغن (1913 - 1992) يستقيل من رئاسة الحكومة الإسرائيلية على خلفية مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان. أصيب لاحقاً بالاكتئاب حتى وفاته في عام 1992م

1982م غزو إسرائيل لمدينة بيروت في أعقاب اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل

1982م لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تقرر وضع مدينة القدس المحتلة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

1981م جماعة يهودية متطرفة تدعى "أمناء جبل الهيكل" تحاول اقتحام المسجد الأقصى والحرم القدسي واحلال أجزاء منه.

1969 م مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم 271مالذي يدين فيه إسرائيل لقيامها بتدنيس المسجد الأقصى المبارك ، ويدعوها مجدداً إلى إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، وإسرائيل تتجاهل القرار.

1969م عملية فدائية للمقاومة الفلسطينية حقق المقاومون انتصاراً كبيراً على العدو الصهيوني بتنفيذ عملية "دير ياسين" التي استهدفت اقتحام مغتصبة "جبين" في الجولان.