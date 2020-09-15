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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2616) الثلاثاء 15/9/2020
أخبار فلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني: توقيع اتفاقات التطبيع غدا "يوم أسود في تاريخ الأمة العربية"
بالفيديو ماذا قال محمد الضيف في كليب "قصد السبيل"؟
السلطة تدرس "توصية" بتصويب العلاقة مع الجامعة العربية
ارتفاع الإصابات بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم إلى 5957
الكيلة تبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل دعم القطاع الصحي
أخبار إسرائيلية
نتانياهو يرفض ضم أي سياسي لوفده إلى واشنطن
محامو نتنياهو يطالبون بتأجيل محاكمته
وزيرا الدفاع الإسرائيلي والبحريني يبحثان التعاون الأمني
نتنياهو: رحلات جوية مباشرة بين المنامة وتل أبيب
الصحة الإسرائيلية: 17 حالة وفاة و3686 إصابة بكورونا
نتنياهو: مزيد من الدول ستنضم للاتفاق معنا
اليمين يجبر نتنياهو على رفع السرية عن تفاصيل اتفاق التطبيع مع الامارات والبحرين
اخبار دولية
10 قتلى موالين لإيران في «ضربات إسرائيلية» على شرق سوريا
الاتحاد الأوروبي يدعم الأونروا بنصف مليون يورو للحد من انتشار كورونا
ترامب: نحن في الشرق الأوسط فقط لحماية إسرائيل
فعاليات احتجاجية في مدن أمريكية ضد توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
أخبار عربية
البحرين: إقامة علاقات مع إسرائيل ليس تخليا عن القضية الفلسطينية
دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم الإسرائيلي
أبو الغيط : الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
سلطات الاحتلال تعتقل فلسطينيا مصابا بالسرطان على معبر “بيت حانون”
الحكم على مستوطن بالسجن المؤبد 3 مرات لقتله “عائلة دوابشة”
قوات الاحتلال تصعد من اعتداءاتها وتنذر بهدم منازل وتكشف عن مخطط لبناء وحدات…
فلسطين.. أوضاع مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات
تصعيد سياسي فلسطيني رسمي ضد الإمارات والبحرين.. الحكومة تدرس تصويب العلاقة بالجامعة العربية…
الاحتلال يصدر أمرا بهدم مسجد في القدس المحتلة
الشرق الأوسط
استياء إسرائيلي بعد العودة إلى الإغلاق
الخليج الإماراتية
استطلاع للرأي حول اتفاقيات السلام العربية ــ الإسرائيلية الجديدة
الأهرام المصرية
أبو الغيط : الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة
وزير خارجية البحرين يصل إلى واشنطن للتوقيع على إعلان السلام مع إسرائيل
رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب البحريني: إعلان تأييد السلام داعم للقضية الفلسطينية
الشروق المصرية
مسؤولة إماراتية تكتب في صحيفة إسرائيلية: التزامنا تجاه الفلسطينيين راسخ
الغد الأردنية
فلسطين: “القيادة الموحدة” تدعو لمسيرات تندد بجرائم الاحتلال
فلسطين: 5 وفيات و788 إصابة جديدة بكورونا
رايتس ووتش: يجب على إسرائيل الإفراج عن جثة شهيد فلسطيني
الشرق القطرية
رئيس الوزراء الفلسطيني: توقيع اتفاقات التطبيع غدا "يوم أسود في تاريخ الأمة العربية"
الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم مسجد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
ما خفي أعظم: مصر والإمارات أنشأتا قواعد بحرية لمنع سلاح المقاومة الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير اتفاق باريس.. شوه هيكلية الاقتصاد الفلسطيني وعزله عن الخارج
المصري: فلسطين ستبقى قضية الأمة رغم كل محاولات التطبيع
مركز حقوقي يرصد هدم 35 منشأة فلسطينية ذاتياً بقرار إسرائيلي
التغيير والإصلاح: "القسام" حاصرت الحصار وصنعت الإبداع
"أوقاف غزة" تحذر من هدم (إسرائيل) مسجدا في القدس
الاتحاد الأوروبي يدعم أونروا بنصف مليون يورو لمكافحة كورونا
القدس المحلية
والدة الأسيرة أنسام شواهنة: تشديد غير مسبوق في إجراءات الزيارة
إصابة رئيس بلدية سخنين بالكورونا
إغلاق "ريمون" وإلغاء الزيارات بعد اكتشاف إصابة سجانين بكورونا
جنين: الشرطة والتربية تبحثان الخطة التوعوية للطلبة
"واشنطن بوست": المدّ العربي ينقلب على الفلسطينيين
أعمال تجريف جديدة في مستوطنة "بروخين" بسلفيت
الحياة الجديدة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يعتمد قرارين ضد الاحتلال الاسرائيلي
الرئيس يهاتف الحسيني معزيا بوفاة والدته وأبو زنيد معزيا بوفاة والدتها
الاحتلال يتقصد تحرير مخالفات مالية للمقدسيين
الأيام
» إغلاق بلدة عجة ومقار مؤسسات ومدرستين بسبب فيروس كورونا
»"الخارجية" تعلن الإجراءات المحددة للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية
»بدء موسم اصطياد طائر السمان المهاجر والمهدد بالانقراض في غزة
»انتهاء أزمة جامعة بيت لحم باتفاق بين الإدارة ونقابة العاملين
وكالة صفا
ضابط إسرائيلي حول سفينة غزة: للأسف حماس سبقتنا إليها
النخالة: اجتماع الأُمناء العامين عُقد بسبب الحاجة إلى مقاربات جديدة
فعاليات الغضب الشعبي يوم غدٍ الثلاثاء
أكثر من 500 صحفي مصري يوقعون على قرار حظر التطبيع
المالكي يجدد رفض استلام أموال المقاصة "وفق الشروط الإسرائيلية"
"الديمقراطية" تطالب بامتداد للقيادة الموحدة في الداخل والشتات واللجوء
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه المزارعين شرقي خان يونس
108 إصابات بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
مستوطن يدهس عاملًا قرب نابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
الإعلامي الحكومي يوجه رسالة ارشادية لكافة مواطني القطاع
الإعلام الحكومي يخاطب الشباب: وصلنا صوتكم
الصحة: فتح ثلاثة مراكز صحية لتطعيم الأطفال بغزة والشمال
وكيل الأوقاف يشارك بافتتاح البرنامج الدولي "معراج العلماء"
"عوض" يشيد بدور الإعلام الحكومي في مواجهة "كورونا"
"الاتصالات" تستكمل صرف المنحة القطرية الثلاثاء والأربعاء
"عوض" يشيد بأداء الداخلية في حفظ الأمن
الصحة بغزة تعلن تسجيلها 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا
فلسطين اليوم
صيدُ الصواريخ وتدوير الخردة واستثمار المستحيل.. ما هي رسائل المقاومة الكامنة؟!
لعبة الأمم يستضيف الأمين العام للجهاد الإسلامي القائد النخالة الأربعاء القادم
3 وفيات و230 إصابة جديدة في القدس خلال 48 ساعة
ظريف: تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل استثمار انتخابي لترامب
الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم القطاع الصحي
مشتهى: قريبا سنتمكن من اجراء أكثر من 2000 فحص يوميا لفيروس كورونا
لجنة الطوارئ: تم تسجيل عدد كبير اليوم بفيروس كورونا بالمحافظة اليوم
سما نيوز
رحبت باتفاق البحرين وإسرائيل.. فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات فورًا مع الفلسطينيين
القبض على مشتبه به بإطلاق نار على منازل مواطنين في عوريف
محافظة قلقيلية تعلن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا
فصائل الثورة الفلسطينية في لبنان تدعو لاعتبار يوم غد يوم غضب
غنيم والصالح يوقعان مذكرة تفاهم حول تطوير استعدادات الهيئات المحلية في حالة الطوارئ
إغلاق "ريمون" وإلغاء الزيارات بعد اكتشاف إصابة سجانين بكورونا
عرب 48
فلسطين تدرس توصية بتصويب العلاقة مع الجامعة العربية
إصابة أسير في "عوفر" بفيروس كورونا
الاحتلال يصدر قرارا بهدم مسجد في القدس المحتلة
وكالة وفا
قوات الاحتلال تعتقل 7 شبان من العيسوية
إعلان هام للطلبة الدارسين في الجامعات الأردني ...
المفوض العام للأونروا يزور مخيمي البص والرشيد
غنيم والصالح يوقعان مذكرة تفاهم حول تطوير است ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 أيلول (سبتمبر)
- 2005م المحكمة الصهيونية العليا تشرّع بناء جدار الفصل العنصري
- 2003م الأوروبيّ يضع حركتي حماس و الجهاد الإسلاميّ ضمن قائمة الإرهاب بعد ضغوط أمريكيّة و صهيونية .
- 1983م استقالة "مناحيم بيغن" من منصبه كرئيس وزراء للكيان الصهيوني
- 1983 م زعيم تكتل ليكود مناحيم بيغن (1913 - 1992) يستقيل من رئاسة الحكومة الإسرائيلية على خلفية مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان. أصيب لاحقاً بالاكتئاب حتى وفاته في عام 1992م
- 1982م غزو إسرائيل لمدينة بيروت في أعقاب اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل
- 1982م لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تقرر وضع مدينة القدس المحتلة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
- 1981م جماعة يهودية متطرفة تدعى "أمناء جبل الهيكل" تحاول اقتحام المسجد الأقصى والحرم القدسي واحلال أجزاء منه.
- 1969 م مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم 271مالذي يدين فيه إسرائيل لقيامها بتدنيس المسجد الأقصى المبارك، ويدعوها مجدداً إلى إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، وإسرائيل تتجاهل القرار.
- 1969م عملية فدائية للمقاومة الفلسطينية حقق المقاومون انتصاراً كبيراً على العدو الصهيوني بتنفيذ عملية "دير ياسين" التي استهدفت اقتحام مغتصبة "جبين" في الجولان.
- 1919 م مباحثات بين رئيس الحكومة الفرنسي جورج كليمنصو (1841م- 1929) ونظيره البريطاني لويد جورج (1863 - 1945) في لندن تقر تعديلات جوهرية في أحكام "اتفاقية سايكس بيكو"، أهمها موافقة فرنسا على جعل فلسطين داخلة ضمن النفوذ البريطاني ووضعها تحت الانتداب البريطاني وإلغاء فكرة تدويل فلسطين كما نصت الاتفاقية الأصلية، وتنازلت فرنسا عن منطقة الموصل (العراق) الغنية بالنفط لبريطانيا.