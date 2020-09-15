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كنا نخشى غزة ..

ضابط إسرائيلي: خططنا للسيطرة على السفينتين البريطانيتين سابقا

15 أيلول / سبتمبر 2020 10:43

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غزة- الرأي:

قال ضابط "إسرائيلي" متقاعد إن جيش الاحتلال خطط سابقا للسيطرة على السفينتين البريطانيتين الغارقتين قبالة سواحل غزة

ونقلت القناة 12 العبرية عن "رامي سدناي" أحد قدامى المقاتلين في وحدة الكوماندوز "شايطيت 13"، أن الجيش الاسرائيلي كان على علم بوجود السفينتين قبال سواحل القطاع. 

وأضاف: لقد خططنا لسنوات عديدة للوصول إليها، كانت لدينا خرائط دقيقة ومعدات مناسبة، لكن في كل مرة كان يمنعنا الوضع الأمني ​​من التقدم والغوص، بسبب قربهما من شاطئ قطاع غزة

واعتبر سدناي أنه من المؤسف بالنسبة لـ"إسرائيل" أن حماس سبقتها إلى السفينتين. 

وكشفت كتائب القسام عن تمكنها من انتشال معدات وقذائف سفينتين حربيتين بريطانيتين غارقتين قبالة سواحل دير البلح، والاستفادة من المواد المتفجرة وإعادة استخدامها في تصنيع الصواريخ. 

 

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