وكالة الرأي الفلسطينية النيابة: تشديد الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تُوقف 127 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال وكالة الرأي الفلسطينية السماك: ركزنا بالمساعدات على الشباب العاملين باليومية وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تحرر محاضر ضبط وإتلاف بحق تجار ومواد مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية بحر يحذر من خطورة الإهمال الطبي بحق الأسرى في ظل تفشي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العمل: 21% من الأعزاب استفادوا من المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تفتتح مقلع لتوفير الرمال بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تجري جولة تفتيشية على محلات بيع الذهب بغزة وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ خانيونس: ترحيل (17) كوب مخلفات من محطات الصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة في بئر التحدي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مختص: الاحتلال يستغل حالة التطبيع لتكثيف التهويد بالقدس

15 أيلول / سبتمبر 2020 06:01

غزة- الرأي:

قال المختص بشؤون القدس المحتلة جمال عمرو إن الاعتداء على المسجد الأقصى بات ممنهجا ومتتابعًا، مشيرا إلأى أن المستوطنين يقتحمون المصلى المرواني يوميًا بالأحذية، وهذا يلقى غطاءً رسميًا من قبل حكومة الاحتلال.

وأوضح عمرو خلال حديث لإذاعة الرأي اليوم الثلاثاء إن الاحتلال يستغل حالة التطبيع العالمية والعربية لتنفيذ مخططاته الخطيرة.

ووصف عمرو واقع المقدسيين بالمرير، لافتا إلى أن الاحتلال يترصد لكل مقدسي ولا يسمح لهم بالعيش الكريم.

وبين أن الاحتلال وتحت مسميات ناعمة، يجري مشاريع تهويدية لتغيير معالم القدس المحتلة، من خلال السيطرة على مفاصل المدينة يوما بعد يوم، تحت مسمى "التطوير".

وتحدث عمرو عن الفراغ الفلسطيني الرسمي في المدينة، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع تشكيل أي لجنة أو مجلس لإدارة أزماتها.

وأضاف: على صعيد أزمة كورونا فالسلطة الفلسطينية لا تتدخل بأي شكل، حتى الإحصائيات تأخذها مما يصدره الاحتلال من معلومات، وبالتالي مدينة القدس تهدد بفايروس كورونا بفعل متعمد من الاحتلال، وتقصير واضح من السلطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟