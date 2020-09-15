مختص: الاحتلال يستغل حالة التطبيع لتكثيف التهويد بالقدس

غزة- الرأي:

قال المختص بشؤون القدس المحتلة جمال عمرو إن الاعتداء على المسجد الأقصى بات ممنهجا ومتتابعًا، مشيرا إلأى أن المستوطنين يقتحمون المصلى المرواني يوميًا بالأحذية، وهذا يلقى غطاءً رسميًا من قبل حكومة الاحتلال.



وأوضح عمرو خلال حديث لإذاعة الرأي اليوم الثلاثاء إن الاحتلال يستغل حالة التطبيع العالمية والعربية لتنفيذ مخططاته الخطيرة.



ووصف عمرو واقع المقدسيين بالمرير، لافتا إلى أن الاحتلال يترصد لكل مقدسي ولا يسمح لهم بالعيش الكريم.

وبين أن الاحتلال وتحت مسميات ناعمة، يجري مشاريع تهويدية لتغيير معالم القدس المحتلة، من خلال السيطرة على مفاصل المدينة يوما بعد يوم، تحت مسمى "التطوير".



وتحدث عمرو عن الفراغ الفلسطيني الرسمي في المدينة، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع تشكيل أي لجنة أو مجلس لإدارة أزماتها.

وأضاف: على صعيد أزمة كورونا فالسلطة الفلسطينية لا تتدخل بأي شكل، حتى الإحصائيات تأخذها مما يصدره الاحتلال من معلومات، وبالتالي مدينة القدس تهدد بفايروس كورونا بفعل متعمد من الاحتلال، وتقصير واضح من السلطة.