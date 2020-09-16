الحكم المحلي تناقش خطوات ترحيل النفايات من أماكن الحجر الصحي

غزة- الرأي

عقد مدير منطقة الجنوبية لوزارة الحكم المحلي م. فرج الصرفندي، اجتماعاً مع مدير الصحة والبيئة ببلدية خان يونس د. يوسف شبير.

جاء ذلك، بحضور ممثل عن سلطة جودة البيئة المهندس تامر نصار، وممثل عن الصحة د سعيد العكلوك.

وتناول اللقاء الاجراءات المتبعة فى أماكن الحجر بمحافظة خانيونس، حيث يوجد عدد 5 أماكن حجر، وما يزيد عن 50 نقطة ترحيل بمناطق تجمع مصابين فيروس كورونا.

من جهته، استعرض شبير جهود بلدية خانيونس و الخطوات المتبعة لعملية الترحيل.

وخلال الاجتماع، أكد المجتمعون على كيفية التخلص من النفايات فى مناطق الحجر والخطوات المتبعة ضمن إجراءات جودت البيئة ووزارة الصحة.