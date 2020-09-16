إيقاف مخبز طابون عن العمل وإتلاف 41 حبشة مريضة

خان يونس- الرأي

نفذ فريق مراقبة الأغذية الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة في محافظة خان يونس، جولة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وصحة بلدية خان يونس.

وشملت الجولة التفتيش على سوق السمك في المعسكر، ومحلات بيع الحبش الطازج وبعض المخابز، وذلك للوقوف على مدى التزام أصحاب الحرف الغذائية بتطبيق الشروط الصحية و اجراءات الوقاية و السلامة.

وأفادت إدارة مراقبة الاغذية أن طواقمها أوقفت مخبز طابون عن العمل لسوء وضعه الصحي، كما تم إتلاف 41 حبشه حية بسبب المرض و الهزال الشديد، وذلك قبل ذبحها و بيعها.

وأكدت على استمرار العمل اليومي للوصول لغذاء آمن و صحي و سليم.