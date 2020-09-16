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تعافي 552 مصابا

15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

16 أيلول / سبتمبر 2020 01:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة وذلك بعد إجراء 7113 فحصا.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين من طولكرم والخليل وعورتا بنابلس وطوباس ونابلس وقلقيلية وصوريف ويطا والبيرة وعقابا، إضافة لمواجنة من عناتا، ومواطن من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (130)، محافظة نابلس (72)، محافظة بيت لحم (74)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (98)، جنين (32)، أريحا والأغوار (35)، طوباس (9)، سلفيت (40)، طولكرم (43)، قطاع غزة (94)، ضواحي القدس (95)، مدينة القدس (207).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (251)، محافظة طولكرم (25)، محافظة قلقيلية (28)، محافظة طوباس (16)، محافظة جنين (32)، مدينة القدس (147)، قطاع غزة (53).

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.5%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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