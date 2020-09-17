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استمرار أعمال المراقبة والتفتيش الصحي على المحافظات

إيقاف مطعم عن العمل في غزة لعدم التزامه بإجراءات الوقاية

17 أيلول / سبتمبر 2020 10:36

تفتيش على المحلات التجارية لضمان اجراءات الوقاية
تفتيش على المحلات التجارية لضمان اجراءات الوقاية

غزة- الرأي

  أجرى فريق مراقبة الأغذية الطب الوقائي بوزارة الصحة، بالتعاون مع مباحث التموين، امس الأربعاء، حملة تفتيش ومراقبة على عددٍ من المنشآت الغذائية، لضمان الالتزام بالاجراءات الوقائية.

 ففي محافظة غزة، أوقف فريق مراقبة الأغذية  مطعم عن العمل لعدم التزامه بالاجراءات الوقائية، وذلك خلال زيارة أمس الأربعاء، عدد من المنشآت الغذائية نفذها الفريق في محافظة غزة، كما تم تحرير عدد 3 اخطارات صحية.

وفي المحافظة الوسطى، نفذ الفريق عدة جولات تفتيشية على عدد 8 منشآت غذائية تم خلالها إتلاف 107 كيلو جرام من المعلبات وحبوب الفول والبازيلاء والطحين كما تم متابعة بعض شكاوي المواطنين.

  أما في محافظة خانيونس أجرى فريق مراقبة الأغذية جولة تفتيشية على 13 منشأة غذائية في المحافظة، حيث تم اتلاف 75 كغ من المواد الغذائية الفاسدة، كما تم متابعة تطبيق الشروط الصحية الأساسية والاجراءات الوقائية خاصة في ظل جائحة كورونا.

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