http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2619) الجمعة 18/9/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين: 124 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
الرئاسة الفلسطينية ردا على السفير الأمريكي: الشعب الفلسطيني من يختار قيادته
صحة غزة: نمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة تؤثر على جهود مواجهة كورونا
اشتية: تصريحات "فريدمان" إفلاس سياسي ومحاولة يائسة للمس برمز الشرعية النضالية المنتخب
الخارجية: ارتفاع الإصابات بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 6052
أبو زهري: حديث فريدمان عن الضم يفضح مواقف حكام البحرين والإمارات
السفير الفرا: هناك توجه لدى دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين
مدير أونروا بغزة يتحدث عن المساعدات والتوظيف والعام الدراسي
أخبار إسرائيلية
الغضب من نتنياهو في إخفاقات «كورونا» يتغلب على إنجازاته في السياسة الخارجية
رئيس الموساد: أملي وتقديري أن يكون اتفاق التطبيع مع السعودية في متناول اليد
وزيرا السياحة البحريني والإسرائيلي يبحثان هاتفيا تسهيل إجراءات السفر بين البلدين
بورصتا دبي وإسرائيل للألماس توقعان اتفاقية لتعزيز التجارة
صحيفة عبرية تعدل تصريحا أمريكيا حول استبدال "عباس" بـ"دحلان"
نتنياهو: لن نتردد في فرض قيود جديدة للحد من كورونا
نشر 7 آلاف شرطي إسرائيلي وألف جندي لفرض "إغلاق كورونا" بعد ظهر الجمعة
" الصحة الإسرائيلية": 6 وفيات و5904 إصابة جديدة بكورونا
اخبار دولية
30.000.000 مصاب بكورونا في العالم
ألمانيا تدعم الأونروا بمبلغ 53 مليون يورو
السفير الأمريكي في إسرائيل: نرى في دحلان خليفة محتملا لعباس
روسيا: لا سلام دون تسوية القضية الفلسطينية
استطلاع: معظم الكنديين يرون ضرورة محاكمة (إسرائيل) على جرائمها
ترامب لليهود الأميركيين: "نحن نحب بلدكم وجاريد زعيم عظيم لإسرائيل"
وقفة رافضة للتطبيع الإماراتي البحريني مع الاحتلال في الدنمارك
أخبار عربية
منتدى "مصر والخليج" يثمن توقيع البحرين اتفاق السلام مع إسرائيل
رئيس الوزراء الأردني يؤكد موقف بلاده "الثابت" من القضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جمعيات طبية دولية تطالب إسرائيل بضمان العلاج للمرضى الفلسطينيين في غزة المحاصرة
غزة.. وزارة الصحة تحذر من أزمة دوائية “صعبة وخطيرة”
فلسطين” تندد بتصريحات أمريكية تحدثت عن استبدال “عباس” بـ”دحلان”
داخلية” غزة تواصل تدريب 1500 عنصر لمواجهة “كورونا”
مصادر مطلعة تكشف لـ”القدس العربي”.. وسطاء دوليون ضغطوا على إسرائيل لإرجاع أموال الضرائب…
روسيا تستبعد أي سلام في الشرق الأوسط دون حل “المسألة الفلسطينية”
غانتس يهدد حماس بردّ قوي والوسطاء يواصلون التحرك للتهدئة وإنجاز صفقة تبادل أسرى
الشرق الأوسط
مستوطنون يقتحمون الأقصى
الأهرام المصرية
ألمانيا تدعم الأونروا بمبلغ 53 مليون يورو
الرئاسة الفلسطينية ردا على السفير الأمريكي: الشعب الفلسطيني من يختار قيادته
الشروق المصرية
الصحة الفلسطينية: تسجيل 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الغد الأردنية
ما الذي تتفاخرون به عندما تتحدثون عن إسرائيل؟
قوات الاحتلال تقتحم العيسوية بالقدس وتعتقل الشبان خلال مواجهات عنيفة
غزة تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صواريخ غزة كابوس لكل رئيس حكومة
الشرق القطرية
خطط لتشييد ممر يربط بين إسرائيل والخليج
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 3300 مسكن في الضفة الغربية خلال 6 أعوام
دحلان مهندس التطبيع خنجر بن زايد لطعن القضية الفلسطينية
روسيا تستبعد تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط دون تسوية القضية الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
القدس الدولية" تدق ناقوس الخطر من ربط "أوقاف القدس" بـ"الرزنامة" العبرية
"مباحث كورونا" بغزة توقف 79 شخصاً خالفوا قرارات حظر التجوال
تحويل 5 أسرى للاعتقال الإداري وأحكام بحق آخرين
الاحتلال يفرج عن مقدسية اتُهمت بالتواصل مع "حزب الله"
الإفراج عن أسير بعد قضائه 17 عاما ونصف في سجون الاحتلال
القدس المحلية
زوجة الزبيدي بعد أول زيارة له منذ كورونا: ظروف اعتقالية سيئة وعزل أسرى بأوضاع خطيرة
الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة تزامنًا مع الأعياد العبرية
إصابة شقيقين باعتداء للمستوطنين غرب بيت لحم
شؤون المرأة" تستنكر جريمة مقتل فتاتين برصاص مجهولين
مستوطنون يجرفون أراضي غرب سلفيت
محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مكتب ضريبة الدخل بسبب "كورونا"
افتتاح معرض صور "فلسطين بلا إطار"
الحياة الجديدة
مستوطنون يسيجون أراضي استولوا عليها شرق بيت لحم
المالكي يطلع نظيره الفنزويلي على آخر التطورات السياسية
الأيام
»"أمين المظالم" في جامعة بيرزيت.. فضاء حقوقي ينصف موظفي الجامعة
»وفاتان و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
»10 آلاف دينار غرامة لمُدان بتداول منتجات المستوطنات
»عشرات الإصابات خلال مواجهات في البيرة
»غزة: الفصائل معنية بالمحافظة على الهدوء وتجنب الوصول إلى حالة من التصعيد
»المصادقة على بناء 560 وحدة استيطانية بالقدس وتوسيع شارع التفافي في الولجة
وكالة صفا
هاشتاق "ادعم المقاومة" يجتاح "تويتر" رفضاً للتطبيع
إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب غرب بيت لحم
هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة
الأمن الإسرائيلي يزعم احباط تنفيذ عمليات لفيلق القدس وحزب الله
لجنة تحذر من ازدياد الصحفيين المعتقلين وتحمل الاحتلال مسئولية سلامتهم
وكالة الرأي الفلسطينية
صور الداخلية تنهي تدريب الدفعة الأولى من المستجدين
وفق شروط.. فتح المولات التجارية بغزة بمناطق تخفيف القيود
الصحة بغزة تعلن مواعيد وإجراءات السلامة لعمل المحلات والمراكز التجارية
تقرير التزامك صمام أمانك.. تثقيف مجتمعي وإسناد للكوادر الطبية
الصحة بغزة تحذر من تأثيرات "كورونا" وتطالب بدعم احتياجاتها لمواجهته
"ضهير": لا خطورة من اختلاط مرضى "كورونا" بمصابين جُدد
مرفق جدول.. الصحة بغزة تُعيد فتح 17 مركزاً للرعاية الأولية
الاقتصاد تحذر من التعامل مع تاجر يبيع "منظم غاز" مغشوش
النيابة بغزة: نتابع أزمة المولدات المفتعلة وسنطبق القانون بحق المخالفين
فلسطين اليوم
سرايا القدس: أسدود كحيفا وتل أبيب وفلسطين صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة لها
القائد النخالة لعائلة الاسير الاخرس: لن نتخلى عن الاسرى
الصحة تنشر احصائية حول اصابات ووفيات كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة
الداخلية توضح ما جرى بالاجتماع مع أصحاب المولات التجارية بغزة
فريدمان: واشنطن تفكر بتنصيب دحلان زعيما… وأبو ردينة: شعبنا يقرر قيادته
الطب الوقائي: لا خطورة من اختلاط مرضى كورونا بمرضى جدد داخل العزل
سما نيوز
"الصحة" بغزة تُصدر قرارات جديدة بشأن الصيدليات والتأمينات الصحية والوفود الأجنبية
الحكومة الفلسطينية تعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لكافة الصفوف..
لها سجل في التعامل معها.. مسؤول امريكي: واشنطن ستتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل
مركزية فتح": تصريحات فريدمان مرفوضة ومدانة وتجعلنا أكثر التفافا حول الرئيس
الناصرة: مقتل رجلين بجريمة إطلاق نار
حملة في بيت لحم لتطبيق إجراءات السلامة وارتياح لعدم اللجوء للإغلاق لمنع كورونا
الزعنون يطالب برلمانيي كوسوفو وصربيا بالضغط على حكومتيهم لعدم الخضوع لابتزاز الولايات المتحدة
عرب 48
ردود فلسطينية تندد بتصريحات فريدمان عن استبدال عبّاس بدحلان
الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة تزامنًا مع الأعياد العبرية
وزير إماراتي: نعمل على فرض الاتفاقيات مع إسرائيل على مناطق فلسطينية
الاحتلال يهدم 3300 مسكن في مناطق "ج" خلال الأعوام الستة الماضية
وكالة وفا
باريس: وفد إعلامي عربي يزور سفارة فلسطين متضا
إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بال ...
منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول ا
"شؤون المرأة" تستنكر جريمة مقتل فتاتين برصاص
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 أيلول (سبتمبر)
- 2006م أكاديميون ايرلنديون يطالبون الاتحاد الأوروبي بوقف دعم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية 61مأكاديميا ايرلنديا من مختلف التخصصات يطالبون الاتحاد الأوروبي بوقف صرف أية أموال أو معونات للمؤسسات الأكاديمية الصهيونية حتى تنصاع حكومة الاحتلال إلى الشرعية الدولية وتنفذ قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى إنهاء الاحتلال.
- 2003م استشهاد المجاهد جهاد عزت أبو سويرح أحد قادة كتائب القسام قوات الاحتلال الإسرائيلي تجتاح قرية السوارحة جنوب مخيم النصيرات مما أدى إلى استشهاد المجاهد جهاد عزت ابو سويرح احد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس, وإصابة 3، أما خسائر العدو فهي مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر.
- 2002م عملية استشهادية قرب أم الفحم استشهاديّ فلسطيني يفجّر نفسه في محطة حافلات صهيونية قرب مفترق بلدة أم الفحم المحتلة، و الاحتلال يعلن عن مقتل شرطيّ و إصابة آخر في الحادث ، و سرايا القدس تتبنّى العمليّة.
- 2001م رابطة علماء فلسطين تفتي بحرمة مساندة القوات الأمريكيّة ضد أيّ بلد مسلم .
- 1988م الاحتلال الإسرائيلي يطلق قمره الصناعي الأول "أفق 1" و الذي أطلق لأغراضٍ تجسّسيّة.
- 1982م إحصاء جثث 3500 فلسطيني قُتلوا في مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان على يد "القوات اللبنانية" المتحالفة مع الاحتلال الإسرائيلي.
- 1931م مؤتمر نابلس في الثامن عشر من أيلول عام 1931معقد تؤمر في مدينة نابلس فقد دعا مناضلو نابلس إلى مؤتمر للاحتجاج ضد تسليح المستعمرات اليهودية وقمع المظاهرات واستعراض الحالة السائدة في فلسطين.
- 1908 م تأسيس صحيفة "القدس" لصاحبها ومحررها جرجي حبيب حنانيا، في مدينة القدس، لتكون جريدة علمية أدبية إخبارية تصدر مرتين في الأسبوع.