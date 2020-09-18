غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2619) الجمعة 18/9/2020

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين: 124 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

الرئاسة الفلسطينية ردا على السفير الأمريكي: الشعب الفلسطيني من يختار قيادته

صحة غزة: نمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة تؤثر على جهود مواجهة كورونا

اشتية: تصريحات "فريدمان" إفلاس سياسي ومحاولة يائسة للمس برمز الشرعية النضالية المنتخب

الخارجية: ارتفاع الإصابات بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 6052

أخبار إسرائيلية

الغضب من نتنياهو في إخفاقات «كورونا» يتغلب على إنجازاته في السياسة الخارجية

رئيس الموساد: أملي وتقديري أن يكون اتفاق التطبيع مع السعودية في متناول اليد

وزيرا السياحة البحريني والإسرائيلي يبحثان هاتفيا تسهيل إجراءات السفر بين البلدين

بورصتا دبي وإسرائيل للألماس توقعان اتفاقية لتعزيز التجارة

صحيفة عبرية تعدل تصريحا أمريكيا حول استبدال "عباس" بـ"دحلان"

نشر 7 آلاف شرطي إسرائيلي وألف جندي لفرض "إغلاق كورونا" بعد ظهر الجمعة

" الصحة الإسرائيلية": 6 وفيات و5904 إصابة جديدة بكورونا

اخبار دولية

30.000.000 مصاب بكورونا في العالم

ألمانيا تدعم الأونروا بمبلغ 53 مليون يورو

السفير الأمريكي في إسرائيل: نرى في دحلان خليفة محتملا لعباس

روسيا: لا سلام دون تسوية القضية الفلسطينية

استطلاع: معظم الكنديين يرون ضرورة محاكمة (إسرائيل) على جرائمها

ترامب لليهود الأميركيين: "نحن نحب بلدكم وجاريد زعيم عظيم لإسرائيل"

أخبار عربية

منتدى "مصر والخليج" يثمن توقيع البحرين اتفاق السلام مع إسرائيل

رئيس الوزراء الأردني يؤكد موقف بلاده "الثابت" من القضية الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

غزة.. وزارة الصحة تحذر من أزمة دوائية “صعبة وخطيرة”

فلسطين” تندد بتصريحات أمريكية تحدثت عن استبدال “عباس” بـ”دحلان”

داخلية” غزة تواصل تدريب 1500 عنصر لمواجهة “كورونا”

مصادر مطلعة تكشف لـ”القدس العربي”.. وسطاء دوليون ضغطوا على إسرائيل لإرجاع أموال الضرائب…

روسيا تستبعد أي سلام في الشرق الأوسط دون حل “المسألة الفلسطينية”

غانتس يهدد حماس بردّ قوي والوسطاء يواصلون التحرك للتهدئة وإنجاز صفقة تبادل أسرى

الشرق الأوسط

الأهرام المصرية

ألمانيا تدعم الأونروا بمبلغ 53 مليون يورو

الرئاسة الفلسطينية ردا على السفير الأمريكي: الشعب الفلسطيني من يختار قيادته

الشروق المصرية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الغد الأردنية

ما الذي تتفاخرون به عندما تتحدثون عن إسرائيل؟

قوات الاحتلال تقتحم العيسوية بالقدس وتعتقل الشبان خلال مواجهات عنيفة

غزة تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صواريخ غزة كابوس لكل رئيس حكومة

الشرق القطرية

خطط لتشييد ممر يربط بين إسرائيل والخليج

الاحتلال الإسرائيلي يهدم 3300 مسكن في الضفة الغربية خلال 6 أعوام

دحلان مهندس التطبيع خنجر بن زايد لطعن القضية الفلسطينية

روسيا تستبعد تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط دون تسوية القضية الفلسطينية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"مباحث كورونا" بغزة توقف 79 شخصاً خالفوا قرارات حظر التجوال

تحويل 5 أسرى للاعتقال الإداري وأحكام بحق آخرين

الاحتلال يفرج عن مقدسية اتُهمت بالتواصل مع "حزب الله"

الإفراج عن أسير بعد قضائه 17 عاما ونصف في سجون الاحتلال

القدس المحلية

زوجة الزبيدي بعد أول زيارة له منذ كورونا: ظروف اعتقالية سيئة وعزل أسرى بأوضاع خطيرة

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة تزامنًا مع الأعياد العبرية

إصابة شقيقين باعتداء للمستوطنين غرب بيت لحم

شؤون المرأة" تستنكر جريمة مقتل فتاتين برصاص مجهولين

مستوطنون يجرفون أراضي غرب سلفيت

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مكتب ضريبة الدخل بسبب "كورونا"

افتتاح معرض صور "فلسطين بلا إطار"

الحياة الجديدة

مستوطنون يسيجون أراضي استولوا عليها شرق بيت لحم

المالكي يطلع نظيره الفنزويلي على آخر التطورات السياسية

الأيام

»"أمين المظالم" في جامعة بيرزيت.. فضاء حقوقي ينصف موظفي الجامعة

»وفاتان و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

»10 آلاف دينار غرامة لمُدان بتداول منتجات المستوطنات

»عشرات الإصابات خلال مواجهات في البيرة

»غزة: الفصائل معنية بالمحافظة على الهدوء وتجنب الوصول إلى حالة من التصعيد

»المصادقة على بناء 560 وحدة استيطانية بالقدس وتوسيع شارع التفافي في الولجة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

غزة الصحة ب تعلن مواعيد وإجراءات السلامة لعمل المحلات والمراكز التجارية

غزة الصحة ب تحذر من تأثيرات "كورونا" وتطالب بدعم احتياجاتها لمواجهته

غزة النيابة ب : نتابع أزمة المولدات المفتعلة وسنطبق القانون بحق المخالفين

فلسطين اليوم

سرايا القدس : أسدود كحيفا وتل أبيب وفلسطين صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة لها

سما نيوز

"الصحة" بغزة تُصدر قرارات جديدة بشأن الصيدليات والتأمينات الصحية والوفود الأجنبية

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لكافة الصفوف..

لها سجل في التعامل معها.. مسؤول امريكي: واشنطن ستتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

مركزية فتح": تصريحات فريدمان مرفوضة ومدانة وتجعلنا أكثر التفافا حول الرئيس

عرب 48

ردود فلسطينية تندد بتصريحات فريدمان عن استبدال عبّاس بدحلان

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة تزامنًا مع الأعياد العبرية

وزير إماراتي: نعمل على فرض الاتفاقيات مع إسرائيل على مناطق فلسطينية

الاحتلال يهدم 3300 مسكن في مناطق "ج" خلال الأعوام الستة الماضية

وكالة وفا

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