5 وفيات و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله- الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وقالت الكيلو في تصريح صحفي اليوم السبت، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة من يطا (85 عاما) ومواطن من أريحا (73 عاما) ومواطن من بيت لحم (89 عاما)، إضافة إلى حالتي وفاة في الطور وسلوان.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (63)، محافظة نابلس (63)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (39)، محافظة رام الله والبيرة (116)، جنين (31)، طوباس (16)، سلفيت (13)، طولكرم (59)، قطاع غزة (90)، ضواحي القدس (58)، مدينة القدس (124)

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (64)، محافظة جنين (19)، محافظة سلفيت (12)، مدينة القدس (183)، قطاع غزة (18).

وبينت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.