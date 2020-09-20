وكالة الرأي الفلسطينية 5 حقائق عن فيروس كورونا يجب على الطفل معرفتها قبل بداية المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية معظم حالات عدوى كورونا تنتقل فى الهواء وعبر الرذاذ وليس من الأسطح وكالة الرأي الفلسطينية 7 أطعمة لتنظيف القولون أبرزها وكالة الرأي الفلسطينية الأزمة المالية تحرم برشلونة من ضم فاينالدوم نجم ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يشوق جمهوره ومارسيلو مستعد لـ الليجا وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الليجا بمواجهة صعبة ضد سوسيداد وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" الدرع الحصين في مواجهة المخالفين وكالة الرأي الفلسطينية زيادة العرض.. سياسة "الزراعة" لردع جشع التجار وكالة الرأي الفلسطينية استهتارك يقتل أحبابك.. حملة لتجنب دفع الثمن وكالة الرأي الفلسطينية "الأعلى للقضاء" يوضح آلية عمل المحاكم الشرعية الابتدائية
أخبار » الأسرة و المجتمع

معظم حالات عدوى كورونا تنتقل فى الهواء وعبر الرذاذ وليس من الأسطح

20 أيلول / سبتمبر 2020 07:44

1
1

أكدت دراسة جديدة أن معظم عدوى فيروس كورونا تنتقل من خلال الرذاذ التنفسي أو الهباء الجوي وليست من خلال الأسطح، لذا فإن التباعد الاجتماعي والتهوية المناسبة من العوامل الرئيسية المحددة لخطر انتقال الفيروس، وفقاً لموقع ميديكال، وقد درس باحثون من مركز مونتيفيوري الطبي ومستشفى جامعة بنسلفانيا ومستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بريجهام المقالات العلمية المنشورة بين يناير وسبتمبر 2020، بالإضافة إلى المقالات ذات الصلة والتقارير المؤسسية، لتحديد العوامل الفيروسية والمضيفة والبيئية التي تساهم في انتقال COVID-19.

ووجدوا أنه على الرغم من أن العديد من الدراسات التجريبية تشير إلى أن جزيئات الفيروس يمكن أن تعيش لساعات في الهباء الجوي أو على الأسطح، فإن الدراسات الواقعية التي تكشف عن الحمض النووي الريبي الفيروسي في البيئة تشير إلى مستويات منخفضة جدًا على الأسطح، وقليل منها لديه فيروس قابل للحياة.

وأشارت الدلائل إلى أن انتقال العدوى عن طريق الجهاز التنفسي هو السائد، حيث يعتبر القرب وقلة التهوية من العوامل الرئيسية المحددة لخطر الانتقال.

في الحالات القليلة التي يُفترض فيها الاتصال المباشر أو الانتقال من المواد أو الأسطح ، لا يزال من غير الممكن استبعاد انتقال العدوى التنفسية.

وحدد الباحثون أيضًا أنماط انتقال الفيروس أظهرت الأدلة أن فيروس COVID-19 يبلغ ذروته قبل يوم واحد من ظهور الأعراض وينخفض ​​في غضون أسبوع من ظهور الأعراض.

 تحدث جميع عمليات النقل في وقت مبكر ولم يتم توثيق أي منها على الإطلاق بعد ظهور الأعراض على المريض لمدة أسبوع تقريبًا.

معظم الأشخاص لا ينقلون الفيروس، في حين أن البعض يسبب العديد من الحالات الثانوية في مجموعات انتقال للفيروس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟