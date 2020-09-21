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هذه التغييرات فى نمط الحياة قد تقلل من مخاطر الخرف

21 أيلول / سبتمبر 2020 07:42

هذه التغييرات فى نمط الحياة قد تقلل من مخاطر الخرف
هذه التغييرات فى نمط الحياة قد تقلل من مخاطر الخرف

الدماغ عضو مهم وحيوي في أجسامنا، فهو المسئول عن أشياء مختلفة مثل مشاعرنا وأفكارنا وذكرياتنا ، من بين أشياء أخرى.وعندما يكبر الشخص، يميل أيضًا إلى أن يصبح أكثر عرضة للإصابة بالخرف، ويعد مرض الزهايمر  نوعا منتشرا من الخرف حيث تتحلل الخلايا العصبية وتموت، ويشمل أعراضًا مختلفة مثل التغيير في السلوك والشخصية والمزاج التي تؤثر على صحة الشخص وتؤثر على قدرته على أداء الأعمال اليومية.

فيما يلي فقت لتقرير موقع "healthline"، بعض التعديلات على نمط الحياة التي يمكن للشخص اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بالخرف.

تدرب على تمارين العقل:

الحفاظ على نشاط عقلك ، يقلل بالفعل من خطر الإصابة بالخرف، فقط انغمس في الأنشطة العقلية المنتظمة لأنها تساعد على تشكيل حاجز ضد الخرف وتوفر لك القوة العقلية للتعامل مع المرض، كما يمكنك أن تبدأ بتعلم شيء جديد ، بما في ذلك هواية ذهنية جذابة ، والبدء في حل الألغاز ، وقراءة الكتب التي تساعدك على التفكير بشكل مختلف، فهذه بعض الأساليب التي ستساعدك في الحفاظ على نشاط عقلك وتقليل خطر الإصابة بالخرف أيضًا.

كن نشطًا:

إذا كنت نشطًا بدنيًا ، فسيتم منع خطر الإصابة بالخرف، ويتمتع النشاط البدني أو ممارسة الرياضة بانتظام بالكثير من الفوائد التي تشمل صحة العقل، إذا كنت مبتدئًا ، فابدأ بممارسة الرياضة لبضع دقائق يوميًا وبعد ذلك يمكنك بناءها تدريجيًا.

النظام الغذائي: 

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر  بالتأثير على نمط حياتك، فلا يقلل النظام الغذائي الصحي من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والسكري فحسب ، بل يمنع أيضًا خطر الإصابة بالخرف، أضف على الأقل 5 حصص من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي. قلل من تناول السكر واشرب ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء في اليوم، حيث ترتبط زيادة نسبة السكر في الدم والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب والكلى ، وكلاهما يساهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف.

 

الإقلاع عن التدخين:

إذا كنت تدخن ، فأنت تعرض نفسك لخطر الإصابة بالخرف، ولا يقتصر الأمر على الخرف فحسب ، بل يزيد أيضًا من فرصتك في الإصابة بأمراض أخرى مثل السكري وسرطان الرئة يضر التدخين بالجسم لأنه يعيق الدورة الدموية في الجسم.

تجنب الكحوليات:
 

يزيد شرب الكحوليات من خطر الإصابة بالخرف لأن الكحول سام بشكل مباشر للدماغ. كبديل ، يمكن للمرء أن يستهلك العصائر والمشروبات الغازية / المشروبات الخالية من الكحول.

 

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