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حدث نادر للقمر الشهر المقبل...انتظروه في تلك الليلة!

21 أيلول / سبتمبر 2020 07:50

حدث نادر للقمر الشهر المقبل...انتظروه في هذه الليلة!
حدث نادر للقمر الشهر المقبل...انتظروه في هذه الليلة!

عشّاق النجوم والسماء على موعد مع حدث نادر الشهر المقبل، حيث سيظهر "القمر الأزرق" الذي سيكون مرئياً في جميع المناطق ليلة 31 تشرين الأول المقبل.

وعلى عكس اسمه، فلن يلمع القمر باللون الأزرق، إنما تم إعطاؤه الاسم لأنه ثاني قمر مكتمل يظهر في الشهر نفسه، حيث سيظهر الأول في الأول من تشرين الأول، وهذا العرض الكوني يحدث بشكل نادر، كما أن العالم لن يرى العرض التالي في 31 تشرين إلا عام 2039.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الدايلي مايل"، ما يجعل هذا الحدث أكثر ندرة هو أنه سيظهر في جميع أنحاء العالم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيحصل الناس في أميركا الشمالية والجنوبية على لمحة من القمر الأزرق، إلى جانب أولئك الموجودين في الهند وأوروبا وآسيا، وإجمالاً، سيكون هناك 13 قمراً مكتملاً في عام 2020، وهو أمر نادر آخر لأن معظم السنوات لا تشهد سوى 12 قمراً.

يُذكر أن "القمر الأزرق" ظاهرة قديمة عرفها القدماء من تتبعهم لأطوار القمر، فكانت تأتي مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات.

وسبب هذه التسمية مجرد عبارة مجازية مقتبسة من العبارة الإنجليزية "Once in a Blue Moon" بمعنى أنه نادراً ما يحدث

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