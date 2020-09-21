اسير من جنين يدخل عامه الـ25 في الأسر

الضفة المحتلة-الرأي:

دخل الاسير محمود عبد الله عارضة من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ25 في سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير، أن الأسير العارضة محكوم بالسجن مدى الحياة، وأمضى سنوات طويلة في العزل والحرمان من الزيارات، ويعاني اوضاعا صحية صعبة.