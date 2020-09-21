الاقتصاد: تحرير 32 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 260 جولة

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إن طواقم حماية المستهلك التابعة لها نظمت 260 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة في بيلن لها تلقت "الرأي" نسخة منه اليوم الاثنين، أنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 32 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار، فيما تم تحرير 19 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان وألبان ومشروبات ودقيق فاسد ومنتهي الصلاحية ، خلال 17 جولة ميدانية على المحلات التجارية.

وأفادت أن طواقمها ركزت حملات التفتيش على محال بيع الدواجن والأسواق ومحال بيع الخضروات.

وقالت في بيانها إنه تم ضبط محل بيع ذهب غير ملتزم بإجراءات الوقاية، منوهة إلى أن طواقم حماية المستهلك تتعامل مع كافة البلاغات الواردة على الأرقام المعتمدة لديها للإبلاغات.



