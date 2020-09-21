لجنة القدس بالتشريعي تدعو لتوثيق جرائم الاحتلال

غزة- الرأي

دعت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي لتوثيق جرائم الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، تمهيداً لتقديمها كبيانات وأدلة للمحاكم الدولية بهدف محاكمة قادة الاحتلال.

وجاءت تلك التصريحات بعد اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، حضره رئيس اللجنة النائب أحمد أبو حلبية، ومقررها النائبخميس النجار.

وأطلعت اللجنة على تقارير حول أوضاع مدينة القدس المحتلة وما تتعرض له من هجمات من قبل الاحتلال في ظل تسارع عمليات التطبيع،وتابعت دور التشريعي في تنفيذ القوانين والتشريعات التي سنها بشأن مدينة القدس، مستعرضة سبل دعم المقدسين مادياً ومعنوياً.

وأكدت اللجنة على أهمية نشر الثقافة والتوعية حول قضية القدس، وتكثيف التغطية الإعلامية وتوثيق ما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات وجرائم مستمرة.

وشددت على ضرورة تفعيل البعد القانوني لمقاضاة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد مدينة القدس والمقدسات الإسلامية.