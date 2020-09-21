فلسطين تسجّل 9 وفيات و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 9 حالات وفاة و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن 65 عاماً من مدينة الخليل، ومواطنة 60 عاماً من بيت كاحل، ومواطن (91 عاماً) من حوسان جنوب بيت لحم، إضافة إلى 6 حالات وفاة في القدس (جبل المكبر وشعفاط والبلدة القديمة وبيت حنينا وقلنديا).

وذكرت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (151)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (105)، جنين (34)، سلفيت (18)، أريحا والأغوار (30)، طولكرم (1)، قطاع غزة (42)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (146).

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (211)، محافظة جنين (22)، محافظة طولكرم (31)، محافظة قلقيلية (37)، محافظة سلفيت (15)، محافظة أريحا والأغوار (350)، محافظة طوباس (25)، مدينة القدس (240)، قطاع غزة (37)

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.