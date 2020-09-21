وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تسجّل 9 وفيات و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية لجنة القدس بالتشريعي تدعو لتوثيق جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية توزيع مدخلات زراعية على عددٍ من مزارعي الشوكة والفخاري برفح وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: المحجر البيطري يستقبل (200) رأس من الأبقار لفحصها وكالة الرأي الفلسطينية مظاهرات "إسرائيلية" تطالب برحيل نتنياهو وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر: قضية فلسطين مقدسة ولن نكون جزءاً من التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى: آثم من يُردّد النشيد الوطني "الإسرائيلي" وكالة الرأي الفلسطينية عقب منعها 35 يومًا... تفاصيل صادمة في أول زيارة للزميل ظاهر وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تحرير 32 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 260 جولة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تضع تعديلات لمخططات خزانات الوقود ونظام موزعي الغاز
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تعافي 968 حالة مصابة

فلسطين تسجّل 9 وفيات و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا

21 أيلول / سبتمبر 2020 01:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 9 حالات وفاة و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن 65 عاماً من مدينة الخليل، ومواطنة 60 عاماً من بيت كاحل، ومواطن (91 عاماً) من حوسان جنوب بيت لحم، إضافة إلى 6 حالات وفاة في القدس (جبل المكبر وشعفاط والبلدة القديمة وبيت حنينا وقلنديا).

وذكرت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (151)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (105)، جنين (34)، سلفيت (18)، أريحا والأغوار (30)،  طولكرم (1)، قطاع غزة (42)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (146).

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (211)، محافظة جنين (22)، محافظة طولكرم (31)، محافظة قلقيلية (37)، محافظة سلفيت (15)، محافظة أريحا والأغوار (350)، محافظة طوباس (25)، مدينة القدس (240)، قطاع غزة (37)

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟