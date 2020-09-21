وكالة الرأي الفلسطينية كيف يواجه أهالي غزة خمسة تحديات تهدم دول عملاقة؟ وكالة الرأي الفلسطينية رئيس لجنة الطوارئ: تمكنا من حصر الوباء شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ الصحة بالوسطى تشكل ثلاث فرق طبية ميدانية لتباشر عملها وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال: استثناء عمال غزة من مساعدات "وقفة عز" تمييز عنصري وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تسجّل 9 وفيات و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية لجنة القدس بالتشريعي تدعو لتوثيق جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية توزيع مدخلات زراعية على عددٍ من مزارعي الشوكة والفخاري برفح وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: المحجر البيطري يستقبل (200) رأس من الأبقار لفحصها وكالة الرأي الفلسطينية مظاهرات "إسرائيلية" تطالب برحيل نتنياهو وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر: قضية فلسطين مقدسة ولن نكون جزءاً من التطبيع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

محكمة نابلس تقرر الإفراج عن الصحفي ظاهر

21 أيلول / سبتمبر 2020 04:09

عبد الرحمن ظاهر2
عبد الرحمن ظاهر2

الضفة المحتلة-الرأي:

قررت محكمة الصلح بمدينة نابلس، الإفراج عن الصحفي "عبد الرحمن ظاهر" بكفالة مالية قدرها "5 آلاف دينار أردني"، بعد اعتقال في سجون جهاز الأمن الوقائي لأكثر من شهر.

وكان المحامي مهند كراجة كشف، أمس الأحد، تفاصيل أول زيارة يسمح بها الأمن لعبد الرحمن، مؤكدا أنّ ه كان يجري التحقيق معه على أمور متصلة بعمله الصحفي وإنتاجه برامج، قبل عودته إلى الوطن، وأغلقها جهاز ً المخابرات والنيابة العامة سابقا". 

واستهجن كراجة التقصير الواضح جدا من المؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين في قضية الاعتقال التعسفي لعبد الرحمن ظاهر، مطالبا بإعلاء الصوت من الجميع: نشطاء ومؤسسات، ضد الاعتقال السياسي للصحفيين وغيرهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟