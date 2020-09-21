محكمة نابلس تقرر الإفراج عن الصحفي ظاهر

الضفة المحتلة-الرأي:

قررت محكمة الصلح بمدينة نابلس، الإفراج عن الصحفي "عبد الرحمن ظاهر" بكفالة مالية قدرها "5 آلاف دينار أردني"، بعد اعتقال في سجون جهاز الأمن الوقائي لأكثر من شهر.

وكان المحامي مهند كراجة كشف، أمس الأحد، تفاصيل أول زيارة يسمح بها الأمن لعبد الرحمن، مؤكدا أنّ ه كان يجري التحقيق معه على أمور متصلة بعمله الصحفي وإنتاجه برامج، قبل عودته إلى الوطن، وأغلقها جهاز ً المخابرات والنيابة العامة سابقا".

واستهجن كراجة التقصير الواضح جدا من المؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين في قضية الاعتقال التعسفي لعبد الرحمن ظاهر، مطالبا بإعلاء الصوت من الجميع: نشطاء ومؤسسات، ضد الاعتقال السياسي للصحفيين وغيرهم.