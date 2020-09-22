وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تُنجز أكثر من 5 آلاف معاملة طارئة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 332 محلاً ومنشأة مُخالفة وكالة الرأي الفلسطينية قرار حكومي بمنع تصوير المستفيدين من المساعدات وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات وتسجيل 557 إصابة بكورونا في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "وادي" يلتقي وفد من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تستأنف عملها جزئياُ في دائرتي خانيونس ورفح وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تباشر إجراءات المنحة القطرية للزواج برفح وخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تدعم اللسان الغربي بميناء غزة البحري وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة " الاستعداد لبدء موسم قطف الزيتون وفق بروتوكول الصحة وكالة الرأي الفلسطينية صور: الزراعة تتلف 35 طن علف مخالف للمواصفات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

5 وفيات وتسجيل 557 إصابة بكورونا في فلسطين

22 أيلول / سبتمبر 2020 02:55

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجل 5 حالات وفاة و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1142 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 72.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 27.2%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (68 عاما) من قلقيلية و مواطن (54 عاما) من عين مصباح بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (85 عاما) من عرابة بمحافظة جنين، ومواطن (59 عاما) من عقابا بمحافظة طوباس، إضافة إلى وفاة مواطن من صور باهر بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (72)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (37)، محافظة رام الله والبيرة (38)، جنين (25)، سلفيت (12)، أريحا والأغوار (10)، طولكرم (81)، طوباس (8) قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (128).

وتابعت الوزارة  أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (198)، محافظة جنين (55)، محافظة طولكرم (43)، محافظة قلقيلية (46)، محافظة نابلس (249)، محافظة طوباس (54)، مدينة القدس (301)، مدينة القدس (101)، قطاع غزة (95).

ولفتت إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت الى انه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟