5 وفيات وتسجيل 557 إصابة بكورونا في فلسطين

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجل 5 حالات وفاة و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1142 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 72.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 27.2%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (68 عاما) من قلقيلية و مواطن (54 عاما) من عين مصباح بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (85 عاما) من عرابة بمحافظة جنين، ومواطن (59 عاما) من عقابا بمحافظة طوباس، إضافة إلى وفاة مواطن من صور باهر بمدينة القدس.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (72)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (37)، محافظة رام الله والبيرة (38)، جنين (25)، سلفيت (12)، أريحا والأغوار (10)، طولكرم (81)، طوباس (8) قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (128).

وتابعت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (198)، محافظة جنين (55)، محافظة طولكرم (43)، محافظة قلقيلية (46)، محافظة نابلس (249)، محافظة طوباس (54)، مدينة القدس (301)، مدينة القدس (101)، قطاع غزة (95).

ولفتت إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت الى انه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.