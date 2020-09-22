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مديريات الداخلية تُنجز أكثر من 5 آلاف معاملة طارئة للمواطنين

22 أيلول / سبتمبر 2020 03:20

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أنجزت مديريات وإدارات وزارة الداخلية - الشق المدني، 5 آلاف و36 معاملة طارئة للمواطنين منذ بدء انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة في 24 أغسطس الماضي، وذلك في ظل إجراءات الطوارئ المفروضة لمواجهة الفيروس.

وتم إنجاز معاملات المواطنين عبر موظفي لجان الطوارئ في جميع محافظات القطاع؛ من أجل عدم إعاقة المواطنين في حالات الاضطرار للمستندات والأوراق الثبوتية.

وبحسب إحصائية صادرة عن "الشق المدني"، فقد أصدرت مُديرية محافظة شمال غزة 745 معاملة، ومُديرية محافظة غزة 1424 مُعاملة، في حين أصدرت مديرية داخلية الوسطى 720 مُعاملة، ومديرية داخلية خانيونس 1340 مُعاملة، بينما أصدرت مديرية داخلية رفح 694 معاملة.

وتنوعت معاملات مديريات الشق المدني ما بين طباعة وتسليم بطاقات هوية أولى وبدل فاقدة وبدل تالفة، إلى جانب شهادات ميلاد أولى وثانية، وشهادات وفاة، وتغيير حالة اجتماعية، وشهادات حسن سيرة وسلوك.

بدورها، أنجزت الإدارة العامة للجوازات 61 معاملة متعلقة بتمديد جوازات السفر، وتغذية بيانات المواطنين، في حين قدّمت الإدارة العامة للإقامات وشئون الاجانب والمغتربين 52 خدمة متعلقة بالأجانب والمغتربين.

تجدر الإشارة إلى أن إدارات ووحدات "الشق المدني" في وزارة الداخلية تُقدم خدماتها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة في ظل جائحة كورونا، مُتخذة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة لموظفيها وللمواطنين.

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