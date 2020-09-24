الاحتلال يرفض استئناف حكم النائب عطون

القدس- الرأي

رفضت محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية، استئناف حكم النائب أحمد عطون دون تقديم أي مبررات، وثبتت المحكمة الحكم الصادر بحق النائب عطون لمدة 4 أشهر إداري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب أحمد عطون بتاريخ 26/8/2020 وحولته للاعتقال الإداري.

يذكر أن النائب عطون أسير محرر أمضى ما يزيد عن 15 عاما في سجون الاحتلال، ويتواجد حاليا في سجن عوفر العسكري.

كما ويعاني من مشاكل صحية كالضغط والسكري، وآلام في الظهر ولديه حصوة في الكلى

وكان قد تعرض النائب عطون إلى العديد من الاعتقالات على يد قوات الاحتلال أغلبها إثر الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة "حماس" في عام 2006 ، وسحبت قوات الاحتلال عام 2010 على البطاقة المقدسية من النائب عطون، ومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس بشكل كامل.