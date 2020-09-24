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خلال جولات تفتيشية على منشآت غذائية

إيقاف مطعم مأكولات شعبية عن العمل وإتلاف مواد غذائية فاسدة

24 أيلول / سبتمبر 2020 11:56

إيقاف مطعم مأكولات شعبية عن العمل وإتلاف مواد غذائية فاسدة
إيقاف مطعم مأكولات شعبية عن العمل وإتلاف مواد غذائية فاسدة

غزة- الرأي

 نفذ طاقم قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي-التابع لوزارة الصحة، وبالتعاون مع مباحث التموين، جولة رقابية على المنشآت الغذائية في محافظات قطاع غزة.

  حيث أجرى فريق التفتيش الصحي في مدينة غزة اليوم  الخميس، جولة تفتيشية شملت ٧ منشآت غذائية ، تم خلالها عمل اخطارين لعدم استيفاء الشروط الصحية .

كما تم عمل محضر ضبط لأحد المذابح الشعبية،  تمهيدا لتحويل الملف للنيابة العامة ، بسبب بيعه دجاجاً مريضاً.

وأفادت فرق التفتيش أنه  خلال الجولة أتلف فريق التفتيش مواد غذائية مختلفة تقدر بـ 107 كيلو جرام ، مؤكدة على مواصلة جولاتها التفتيشية لضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

 

وفي محافظة خان يونس، أجرى  قسم مراقبة الأغذية- الطب الوقائي بوزارة الصحة بالتعاون مع صحة البلدية ومباحث التموين بعمل جولة تفتيشية على 15 منشأه غذائية في المحافظة .

وخلال الجولة تم عمل إخطارين وإيقاف مطعم مأكولات شعبية عن العمل لعدم التزام صاحبة بالشروط الصحية وتعليمات وزارة الصحة.

 كما  تم خلال الجولة إتلاف 70 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وحيث تم متابعة تطبيق الشروط الصحية الأساسية والاجراءات الوقائية خاصة في ظل جائحة كورونا..

 

أما في محافظة رفح، نفذ قسم مراقبة الأغذية جولة ميدانية لمراقبة المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين بالمشاركة مع بلدية رفح، حيث تم اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية ، وكذلك متابعة مدى تنفيذ الاجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا.

 

وفي محافظة الوسطى، زار فريق مراقبة الأغذية الطب الوقائي 6 منشآت غذائية، تم خلالها تحرير اخطار صحي واتلاف 43 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، في حين تم متابعة مدى تنفيذ الاجراءات الوقائية.

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