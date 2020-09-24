حماس تُصرح بشأن لقاءات المصالحة مع فتح في إسطنبول

إسطنبول - الرأي

أصدرت حركة حماس الخميس، ما قالت عنه "بيان صحفي عن لقاء الشراكة بين فتح حماس في إسطنبول" حول لقاءات المصالحة الوطنية مع حركة فتح برعاية تركية في خلال الأيام الماضية.

وذكرت الحركة عبر موقعها الرسمي أنه انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأمناء العامون، وفي إطار الحوار الوطني المستمر التقى وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول.

وقالت "إن الحوارات تركزت حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامون الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت".

وأضافت "جرى انضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامون تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس على أن لا يتجاوز الأول من أكتوبر بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة".

وتابعت "في ختام اللقاءات يتقدم الوفدان بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وللأخوة في تركيا قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة".

وأردفت "إن حركتي فتح وحماس تؤكدان على العهد والالتزام لشعبنا في كل مكان بالعمل المشترك والموحد على الدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل متمثلاً في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".