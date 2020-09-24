وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ زراعة رفح تتفقد مشاتل الخضار ومحلات بيع المبيدات وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| نادي خدمات رفح يفتتح أول متحف رياضي في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُصرح بشأن لقاءات المصالحة مع فتح في إسطنبول وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 59 وكالة الرأي الفلسطينية كيف أتسوّق في ظل كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ زراعة الشمال تحذر أصحاب ثلاجات البطاطس من الاحتكار وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تواصل الإرشاد الحقلي للمزارعين وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي: إغلاق 5 محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 112 في غزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس تستعرض أعمالها خلال 24 ساعة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تُصرح بشأن لقاءات المصالحة مع فتح في إسطنبول

24 أيلول / سبتمبر 2020 01:18

120157757_3756441054432768_4309995545985640321_o
120157757_3756441054432768_4309995545985640321_o

إسطنبول - الرأي

أصدرت حركة حماس الخميس، ما قالت عنه "بيان صحفي عن لقاء الشراكة بين فتح حماس في إسطنبول" حول لقاءات المصالحة الوطنية مع حركة فتح برعاية تركية في خلال الأيام الماضية.

وذكرت الحركة عبر موقعها الرسمي أنه انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأمناء العامون، وفي إطار الحوار الوطني المستمر التقى وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول.

وقالت "إن الحوارات تركزت حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامون الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت".

وأضافت "جرى انضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامون تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس على أن لا يتجاوز الأول من أكتوبر بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة".

وتابعت "في ختام اللقاءات يتقدم الوفدان بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وللأخوة في تركيا قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة".

وأردفت "إن حركتي فتح وحماس تؤكدان على العهد والالتزام لشعبنا في كل مكان بالعمل المشترك والموحد على الدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل متمثلاً في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية التأهيل تطلق تحدي " CadiDay " لمناهضة أشخاص ذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟