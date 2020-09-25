http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2626) الجمعة 25/9/2020
أخبار فلسطينية
وزير الخارجية الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي الإيفاء بمسؤوليته في القضاء على نظام الاحتلال
فتح وحماس اتفقتا على إجراء انتخابات فلسطينية “في غضون ستة أشهر”
وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
الخارجية الفلسطينية: خطاب حاسم من قطر للعالم يضع النقاط على الحروف
هنية: نعتزُّ بموقف الجزائر المشرّف ونثمّن رفضها التطبيع
"الداخلية" تعلن تشديد الإغلاق على مناطق جديدة بالقطاع.. تعرف عليها
الرجوب: لقاء جديد للأمناء العامين لإقرار آليات ما تم الاتفاق عليه
صحة غزة تعلن تسلمها 8 آلاف مسحة فحص
قرار بعودة الدوام جزئيًا في الوزارات بغزة
بيان مشترك لحماس وفتح يكشف نتائج حوارات اسطنبول
أخبار إسرائيلية
مصادر إسرائيلية تكشف عن لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا
اليمين المتطرف يستطيع تشكيل حكومة من دون نتنياهو
السفيرة الإسرائيلية الجديدة في القاهرة: الفضل الأول للسلام مع مصر
إسرائيل «على حافة الهاوية» وتشدد تدابير الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا
نتنياهو: نحن في ذروة حرب لمواجهة الكورونا
الصحة الإسرائيلية: 59 حالة وفاة و6499 إصابة خلال 24 ساعة
اخبار دولية
مؤسسة دولية: إسرائيل تحرم الأسرى الفلسطينيين من الرعاية الصحية
واشنطن تتوقع إعلان دولة عربية اتفاقية مع إسرائيل خلال يومين.. والإعلام الإسرائيلي يرشح هذه الدولة
الرئيس الناميبي: ندعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
رئيس اتحاد جزر القمر: الشعب الفلسطيني يتعرض ل ...
أخبار عربية
اجتماع عمّان يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى مفاوضات «مباشرة وجادة»
عاهل البحرين: موقفنا ثابت إزاء القضية الفلسطينية
تركي الفيصل: ترامب ليس وسيطا “نزيها” بين العرب وإسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قوات الاحتلال تشن هجمات ضد الضفة وتصيب شبانا وتعتقل آخرين وتواصل حرب هدم…
حماس تتهكم على مبررات التطبيع الإماراتية بعد تصريحات فريدمان
فلسطين: إيقاف فحوص كورونا يومين لنقص المستلزمات
بلير يدعو إلى استبدال القيادة الفلسطينية بقيادة “تهتم بالعلاقة مع إسرائيل، أكثر من…
خمس حالات وفاة وأكثر من 700 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المناطق الفلسطينية.. وغزة…
الشرق الأوسط
الرجوب يؤكد اتفاق «فتح» و«حماس» على انتخابات قريبة
الخليج الإماراتية
اجتماع عمّان يرحب ب «معاهدة السلام».. ويدعو إلى مفاوضات جادة ويتمسك بحل الدولتين
الإمارات: حريصون على دعم الفلسطينيين وقيادتهم لتحقيق السلام
توافق فلسطيني على إجراء انتخابات عامة خلال 6 أشهر
عاهل البحرين: إقامة علاقات مع إسرائيل رسالة حضارية لإحياء السلام
الأهرام المصرية
اشتية يطالب إسرائيل باحترام اتفاقيات "أموال عائدات الضرائب" الفلسطينية
فلسطين: مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس
اليوم.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع رباعي بشأن القضية الفلسطينية في الأردن
الشروق المصرية
مؤسسة دولية: إسرائيل تحرم الأسرى الفلسطينيين من الرعاية الصحية
الغد الأردنية
اتفاق “فتح” و”حماس” على انتخابات خلال 6 أشهر
غزة: 95 إصابة جديدة بكورونا
رام الله.. مركز نشاط دبلوماسي لإحياء المفاوضات والعودة للتنسيق
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية: خطاب حاسم من قطر للعالم يضع النقاط على الحروف
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعتقل شابين من العيساوية بالقدس
الاحتلال يخطر بوقف العمل في أرض جنوب الخليل
مقتل تاجر عملة في خان يونس والشرطة تلقي القبض على الجاني
الصحة بغزة تتسلّم 8 آلاف فحص لفيروس كورونا
"الميزان" يناشد بتوفير المواد المخبرية اللازمة لكورونا بغزة
الأسرى يعلقون خطواتهم المتعلقة بقضية "الكانتينا" لأسبوع
7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
القدس المحلية
حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس
الخارجية": فرصة لعودة جميع العالقين إلى قطاع غزة
254 وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية منذ انتشار فيروس كورونا
"الخارجية" تعلن عن التسجيل لرحلة جديدة إلى دبي
أحكام وتمديد توقيف وإفراجات عن أسرى
سبعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان
هيئة الأسرى: محكمة عوفر تمدد توقيف الجريحين بعيرات ومبارك 8 أيام
الأحمد يطلع فصائل المنظمة على تفاصيل الحوار بين فتح وحماس في اسطنبول
الحياة الجديدة
السراج: ليبيا ترفض أي تفاهمات لم يوافق عليها الفلسطينيون
الموت يغيب المقدسي محمد حافظ الدجاني أحد أبرز مدققي الحسابات القانونيين
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني
الأيام
»دبابير تهاجم مدرسة بحوارة ونقل طالبات للمشافي
»إصابة شابيْن برصاص الاحتلال شرق رام الله
»وفاة ثلاثة مواطنين و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا
»"الصحة": العمل جار لحل أزمة نقص مواد فحص فيروس كورونا
»المتحف الفلسطيني يفتح أبوابه مجدداً للجمهور لزيارة معرض "طبع في القدس"
»مسار إبراهيم الخليل: السياحة المجتمعية نجحت بمحاربة رواية الاحتلال
»قرار احتلالي بالاستيلاء على 17 موقعاً في قلب الخليل
وكالة صفا
»المتحف الفلسطيني يفتح أبوابه مجدداً للجمهور لزيارة معرض "طبع في القدس"
قيادي بحماس: رؤية الفصائل بإسطنبول بوابة لحل ملفات الانقسام
ورشة برام الله تناقش وثيقة سيناريوهات الصمود في الحالة الفلسطينية
الأحمد يطلع فصائل المنظمة على تفاصيل حوار اسطنبول
كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الأحد
مناشدة للمجتمع الدولي بتوفير المواد اللازمة للكشف عن فايروس كورونا لغزة
"حماية" يطالب "الجنائية" بالتحقيق في شهادات لجنود إسرائيليين وردت بصحيفة عبرية
الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل في الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
الأوقاف في غزة تطلق مسابقة بعنوان "استثمر وقتك"
الاستهتار بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا يعرضنا لموجة ثانية
الأوقاف في غزة تنعى العالم السوري الجليل نور الدين عتر
الخارجية في غزة تمدد خدمة التصديقات للأسبوع القادم
"مباحث كورونا" توقف 72 شخصاً خرقوا قرار حظر التجوال
المالية تنهي ملف التعليم الـ1000 شيكل لدعم الطلاب والجامعات
فلسطين اليوم
داعية سوداني كبير: المُهرولون للتطبيع لن ينالوا خيراً وفلسطين قضية تتصل بالعقيدة
"لجنة تجار العملة" يعلقون عملهم تنديداً بجريمة قتل صراف من خانيونس
عائلة أبو عودة تصدر بياناً مهماً بشأن مقتل الصراف البشيتي
نقيب المعلمين: صرف نصف راتب للمعلمين الثلاثاء وراتب كامل مطلع أكتوبر المقبل
جنين: الجهاد تدعو للمشاركة في وقفة إسناد للأسير ماهر الأخرس
إعلان مهم من سلطة الطاقة بشأن المولدات التجارية
"الشعبية" تطالب الأونروا بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه اللاجئين في ظل ازمة كورونا
الرجوب: بانتظار دعوة الرئيس عباس للأمناء العامين لإقرار مبدأ الانتخابات وتثبيت الآليات
سما نيوز
"الخارجية": تتوفر الآن الفرصة لعودة جميع العالقين إلى قطاع غزة
حلس: اللجنة المركزية شكلت لجنة لمناقشة قضايا الموظفين والتقاعد المالي وتفريغات 2005
قطر ترفض تسلم رئاسة الجامعة العربية مكان فلسطين
الاحتلال يعتقل شابين على حدود غزة
غزة: الصحة العالمية تقدم 8 الاف مسحة تكفي لأربعة أيام
عرب 48
الأسرى يعلّقون خطواتهم الاحتجاجية المتعلقة بـ"الكانتينا"
اعتقالات بالضفة وهدم 8 منشآت ومصادرات بالخليل وبيت لحم
وكالة وفا
رئيس اتحاد جزر القمر: الشعب الفلسطيني يتعرض ل ...
عشراوي: الاتفاق على إجراء الانتخابات خطوة مهم
الذكرى الثالثة عشرة لرحيل دكتور حيدر عبد الشا .
رئيس غامبيا يدعو للالتزام بمادرة السلام العرب
حدث في مثل هذا اليوم
- 25 أيلول (سبتمبر)
- 2003م توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغادر في مخيم البريج البطل مما أدى إلى استشهاد محمد بشير عقل من كتائب الشهيد عز الدين القسام، والشهيد عز الدين أبو عرمانة من سرايا القدس والطفلة لينا حسن عيسى، وإصابة 8 بجروح مختلفة، أما العدو وحسب اعترافه فكانت خسارته عدة جنود بين قتيل وجريح وتدمير آلتين عسكريتين.
- 1997م نجاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خالد مشعل، من محاولة اغتيالٍ فاشلة قام بها عنصران من جهاز الموساد الصهيوني منتحلين شخصيّة سائحين كنديّين في العاصمة الأردنية عمان.
- 1996 م المواطنون الفلسطينيون ينتفضون في هبة "الأقصى" معلنين غضبهم على فتح الاحتلال الإسرائيلي نفقاً تحت الحرم القدسي الشريف. وقد قتل الغزاة الإسرائيليون أكثر من 70 فلسطينياً في أيام قليلة إثر تصاعد عمليات الاحتجاج في أنحاء القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
- 1970 م مجلس الأمن الدولي يأسف في قراره رقم 298 لعدم احترام الاحتلال الإسرائيلي قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالعدول عن إجراءاته لتغيير وضع القدس.
- 1969 م المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط يدين الاحتلال الإسرائيلي للقدس والإجراءات التعسفية الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.
- 1969 م المجلس التنفيذي لليونسكو يطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسمياً المحافظة على المعالم الثقافية في مدينة القدس المحتلة.
- 1956م الجيش الصهيوني يرتكب مجزرة وحشية في قرية حوسان أدت إلى سقوط 29 شهيداً.
- 1947م بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين بعد أن تمكن اليهود من تشكيل قوة للدفاع عن أنفسهم في فلسطين وبعد أن زودتهم بريطانيا بالأسلحة والعتاد وبعد أن حققت بريطانيا تنفيذ وعد بلفور وهو إعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين، بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين.