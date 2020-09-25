القضاء: فتح دوائر التنفيذ غدًا لانجاز الطلبات المستعجلة

غزة- الرأي

قرر المجلس الأعلى للقضاء، فتح دوائر التنفيذ في كل محافظة يوم السبت الموافق غدا السبت لنظر الطلبات المستعجلة المتعلِّقة بالمنع وإلغاء المنع من السفر وفق جدول المناوبة المُقر، بحيث يتم دوام قاضي ومأمور التنفيذ وكاتب ضبط .

وقال الناطق باسم السلطة القضائية الفلسطينية، المستشار إيهاب عرفات، إن ذلك يأتي تزامنًا مع تخفيف الإجراءات المزمع اتخاذها بداية الأسبوع المقبل ونظراً لإعادة فتح معبر رفح البري للمواطنين المسجلين للسفر، وتسهيلا عليهم لإنجاز مصالحهم.

وأضاف عرفات، أنه سيتم استقبال الجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، مع ضرورة التزام الجمهور الكريم بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافةً ومراعاة الضوابط والتعميمات الواردة من الجهات الطبية والمختصة من حيث عدد الحضور في مرافق المحكمة، والتباعد الجسدي، والالتزام بلبس اللثام الطبي.

وأشار إلى أنَّ الأسبوع المقبل سيشهد تدرُّجا في العودة القضائية لنظر الطلبات المستعجلة بكافة أنواعها وكذلك قضايا الرأي العام والقضايا الخطيرة التي تمسُّ السِّلم والأمن المجتمعي.