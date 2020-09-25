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و368 حالة تعافٍ

فلسطين تسجل 5 وفيات و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا

25 أيلول / سبتمبر 2020 01:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 5 حالات وفاة و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و368 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 74%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن ين 76 و84 عاماً من دورا بمحافظة الخليل، ومواطنين  76 و78 عاما من عقربا ومدينة نابلس، إضافة إلى مواطن من واد الجوز بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (91)، محافظة نابلس (23)، محافظة بيت لحم (46)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (43)، جنين (19)، سلفيت (8)، أريحا والأغوار (19)،  طولكرم (56)، قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (80).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (83)، محافظة جنين (37)، محافظة طولكرم (39)، قطاع غزة (90)، مدينة القدس (119).

ولفتت الكيلة إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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