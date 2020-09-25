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كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين 28 سبتمبر

25 أيلول / سبتمبر 2020 01:43

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني إجراء "فحص كورونا" غداً السبت، لكشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا.

ونوهت هيئة المعابر إلى أنه يتوجب على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

وأشارت إلى أن كل من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

وأرفقت كشف المسافرين ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1R4Y0gPO_94WPUPUqceP2NRBT1rZrldMZ/view


 

  

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