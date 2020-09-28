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تحذير لمدينة أمريكية من ميكروب آكل للدماغ في المياه!

28 أيلول / سبتمبر 2020 08:21

تحذير لمدينة أمريكية من ميكروب آكل للدماغ في المياه!
تحذير لمدينة أمريكية من ميكروب آكل للدماغ في المياه!

طالبت السلطات في مدينة ليك جاكسون بولاية تكساس الأمريكية السكان بعدم استخدام مياه الصنابير لاحتمال تلوثها بميكروب قاتل آكل للدماغ.

وحذّرت الهيئة المحلية للمياه من التلوث المحتمل لإمداداتها للمدينة - التي يقطنها حوالي 27 ألف شخص - بأميبا النيجلرية الدجاجية.

وتصيب هذه الأميبا الأشخاص عادة عندما تدخل المياه الملوثة إلى أجسامهم عن طريق الأنف. وعادةً ما تكون هذه العدوى قاتلة.

وتعدّ حالات العدوى بهذا النوع من الأمبيا نادرة في الولايات المتحدة، حيث تمّ تسجيل 34 إصابة فقط بين عامي 2009 و2018.

وطُلب من 8 مناطق في مقاطعة تكساس مساء يوم الجمعة عدم استخدام إمدادات المياه الخاصة بهم لأي سبب كان، باستثناء غسل المراحيض.

لكنّ التحذير رُفع يوم السبت عن كل المناطق ما عدا مدينة ليك جاكسون.

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