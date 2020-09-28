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مغادرة 710 مسافرين ووصول 463 عائداً عبر معبر رفح الأحد

28 أيلول / سبتمبر 2020 12:03

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح البري، أمس الأحد.

وقال مدير عام الهيئة العميد فؤاد أبو بطيحان إن أطقم الهيئة سّهلت مغادرة 710 مسافرين، ووصول 463 عائداً عبر المعبر خلال اليوم الأول من فتحه استثنائياً.

وأضاف أنه تم نقل جميع العائدين إلى مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة، لقضاء مدة أسبوع، وفق تعليمات وزارة الصحة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت عن تجهيز مراكز الحجر الصحي لاستقبال المواطنين العائدين عبر المعبر، وتوفير الخدمات والمستلزمات لإقامتهم.

وأوضح أبو بطيحان أن السلطات المصرية أرجعت 14 مسافراً ومنعتهم من السفر.

وأضاف أن العمل عبر المعبر يستمر اليوم الإثنين، حيث جهزت أطقم الهيئة منذ ساعات الصباح حافلات المسافرين، ويتم مغادرتها تباعاً، بينما يُنتظر بدء وصول حافلات العائدين.

ولفت إلى أنه يتم بشكل مسبق إجراء فحص فيروس كورونا لجميع المغادرين عبر المعبر من قبل وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

يذكر أنه تم فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة استثنائياً، من الأحد إلى الثلاثاء في الاتجاهين، لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة في 24 أغسطس الماضي، حيث تم إغلاق المعابر والمنافذ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

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