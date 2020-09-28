القانوع: ستبقى المقاومة هي خيار شعبنا لاستمرار نضاله

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "عبد اللطيف القانوع"،"إن ما أحدثته انتفاضة الأقصى من تشكيل وحدة وطنية ميدانية وضربات نوعية مختلفة ضد الاحتلال يؤكد حيوية شعبنا وقدرته على توحيد صفوفه وتدشين مرحلة جديدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني".

وتابع في تصريحات صحفية، "ستبقى المقاومة بكل أدواتها هي خيار شعبنا الفلسطيني لاستمرار مسيرة نضاله ضد المحتل الصهيوني واستكمال مشوار التحرير".

وأضاف القانوع "تمر اليوم الذكرى الــ 20 لـ "انتفاضة الأقصى" ولا يزال المسجد الأقصى المبارك يتعرض لأخطر مخططات التقسيم والتهويد ومحاولة بسط السيطرة الصهيونية الكاملة عليه".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يعيش إرهاصات إطلاق انتفاضة شعبية جديدة وهي حاضرة بقوة لمواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني ومشاريع الضم ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه المشروعة.

