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صحة رام الله: 10 وفيات و503 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

28 أيلول / سبتمبر 2020 01:56

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، يوم الإثنين، تسجيلها 10 حالات وفاة و503 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع المحافظات، بعد فحص 4516 عينة.

وقالت الوزارة في تقريرها يومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، "إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

وأشارت إلى أنها سجلت ثماني حالات وفاة في الضفة، وحالتين في غزة، وهي لمواطنين من الناصرية 55 عاما والباذان 60 عاماً في محافظة نابلس، ومواطن 52 عاماً من جنين ومواطنة 76 عاماً من عنزا، ومواطن 50 عاماً من بيت لحم، مواطن 70 عاماً من قطنة قضاء القدس، ومواطن 81 عاماً من قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، مواطنة 56 عاماً من قلقيلية، إضافة إلى حالتي وفاة من مدينة القدس.

وأوضحت أنها سجّلت 383 إصابة جديدة في الضفة الغربية، و85 في القدس، و35 في قطاع غزة.

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