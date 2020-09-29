وكالة الرأي الفلسطينية برمجيات خبيثة يمكنها سرقة كلمات السر من 226 تطبيقا على أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية كيفية البحث عن إحداثيات خطوط الطول والعرض على خرائط جوجل؟ وكالة الرأي الفلسطينية بحر: التشريعي مع إنفاذ القانون وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي وبلدية خان يونس تستلم مشروع انشاء السوق المركزي وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لحل مشكلة عدم الاتصال بشبكة الواى فاى وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 329 قضية متنوعة وكالة الرأي الفلسطينية الأكل تاني طعمه ازكي .. عالم أغذية يوضح السبب وكالة الرأي الفلسطينية فوائد البابونج لصحة جسمك وكالة الرأي الفلسطينية ما الذي يسبب نقص الأكسجين في الدم؟ وكالة الرأي الفلسطينية سامى خضيرة يرفض الرحيل عن يوفنتوس بسبب راتبه
أخبار » الأسرة و المجتمع

فوائد البابونج لصحة جسمك

29 أيلول / سبتمبر 2020 07:27

1
1

البابونج من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع  oprahmag فإن لتناول البابونج فوائد عديدة على صحة الجسم فهو يحافظ على صحة الجهاز الهضمى والتنفسى ويحد من الاصابة بالامراض.

فوائد تناول البابونج على الصحة
 

1:يمكن أن يساعدك البابونج على النوم، ففى دراسة نشرت وجدت أن الأمهات الجدد اللائي يشربن شاي البابونج كل يوم لمدة أسبوعين ينمن بشكل أفضل، كما وجدت دراسة أخرى أن المرضى المسنين الذين تناولوا مستخلص البابونج ينامون بشكل أفضل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

2:يمكن أن يكون البابونج قابضًا لمشاكل في منطقة الجهاز الهضمي لأنه "مضاد للتشنج ، مما يعني أنه يساعد في تقليل التشنجات داخل الجسم ، بما في ذلك المعدة والأمعاء.

3:وبسبب تأثيره المهدئ على الجسم ، يمكن أن يكون البابونج مفيدًا بشكل خاص لمشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالتوتر ، مثل المعدة العصبية (المعروف أيضًا باسم متلازمة القولون العصبي).

4: البابونج مفيد لأولئك الذين يعانون من القلق أو أعلى من المعتاد مستويات التوتر،حيث يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على الاسترخاء.

5:لأن شاي البابونج مضاد للتشنج ، فإنه يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية،  وجدت دراسة نشرت في المجلة الإيرانية لأمراض النساء والتوليد والعقم أنه بعد شرب شاي البابونج مرتين في اليوم خلال مراحل الدورة الشهرية ساعد ذلك على تخفيف الألم.

6:قد يعزز شاي البابونج جهاز المناعة لديك، إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بالامراض فأن جعل شاي البابونج جزءًا منتظمًا من روتينك لديه القدرة على ذلك.

7:هناك أدلة علمية تثبت أن شاي البابونج يمكن أن يكون فعالًا لفقدان الوزن لدى البشر ، فهو مشروب منعش وخالي من السعرات الحرارية يمكنك تناوله طوال اليوم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصيات حاضنة BTI بخصوص تحديات بلدية غزة ودور الحاضنات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟