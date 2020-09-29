5 طرق لحل مشكلة عدم الاتصال بشبكة الواى فاى



يواجه الكثيرون من مستخدمي أجهزة iPad أحيانًا صعوبة في الاتصال بشبكة WiFi، وهو ما ينعكس سلبًا على الاتصال بالإنترنت، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، وإذا واجهت صعوبة في اتصال جهاز آيباد الخاص بك بشبكة الواي فاي، فإن إعادة تشغيل الجهاز في بعض الأحيان ستؤدي إلى حل المشكلة، ومع ذلك إذا لم تنجح هذه الخطوة في حل المشكلة، فيمكنك تجربة الطرق التي سنستعرضها اليوم لاستكشاف مشكلات الاتصال بشبكة الواي فاي وإصلاحها.



إليك 5 طرق لحل مشكلة تعذر الاتصال بشبكة الواي فاي في جهاز آيباد:

1- تحقق من إعدادات الأجهزة:

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها لاستكشاف سبب المشكلة – هل هي في الشبكة نفسها أم الجهاز – حتى تتمكن من إصلاحها بسرعة، وذلك كما يلي:



تأكد من وجودك في نطاق الشبكة، لأنه إذا كنت بعيدًا جدًا عن جهاز التوجيه، فلن تحصل على إشارة لجهازك.

قم بإعادة تشغيل جهاز التوجيه؛ حيث يمكن حل معظم المشاكل المتعلقة بالواي فاي عن طريق إغلاق جهاز التوجيه لمدة 30 ثانية، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

جرب الاتصال بشبكة الواي فاي باستخدام جهاز آخر، مثل: الحاسوب أو الهاتف، فإذا تمكنت هذه الأجهزة من الاتصال بالشبكة، فهذا يعني أن المشكلة متعلقة بجهاز آيباد على الأرجح.



2- التحقق من مشاكل شبكة الواي فاي في نظام التشغيل:

إذا اكتشف نظام iPadOS وجود مشكلة في اتصال الواي فاي، فسترى اقتراحًا أسفل اسم شبكة الواي فاي التي يتصل بها جهاز آيباد. على سبيل المثال: ربما ترى رسالة التنبيه تقول: “لا يوجد اتصال بالإنترنت”. للحصول على مزيد من المعلومات، اضغط على أيقونة (i) الموجودة على يمين اسم شبكة الواي فاي.

3- حذف شبكة الواي فاي ثم إضافتها مرة أخرى:

انتقل إلى Setting في جهاز آيباد.

اضغط على خيار Wi-Fi.

حدد الشبكة التي تحاول الاتصال بها، ثم اضغط على أيقونة (i) الموجودة بجانب اسمها.

اضغط على خيار (Forget This Network).



ارجع إلى تطبيق الإعدادات مرة أخرى، وأعد الانضمام إلى شبكة الواي فاي التي تحاول الاتصال بها.



4- إيقاف تشغيل خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية VPN:

إذا كنت تستخدم خدمة (VPN) في جهاز آيباد فقد يكون ذلك هو السبب وراء حدوث مشاكل في الاتصال بشبكة الواي فاي، لذلك حاول إيقاف خدمة VPN لمعرفة هل هذا الإجراء سيحل المشكلة أم لا، وذلك باتباع الخطوات التالية:



الانتقال إلى الإعدادات.

اضغط على خيار (VPN)، ثم عطِّله عن طريق الضغط على زر التبديل المجاول له. وإذا لم تتمكن من إيقاف التشغيل، انتقل إلى تطبيق VPN الذي تستخدمه، وعطل خدمة (VPN) التي تستخدمها في الجهاز من خلاله.





5- إعادة تعيين إعدادات الشبكة:

قد تساعد خطوة إعادة تعيين إعدادات الشبكة في جهاز آيباد في حل المشكلة؛ ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن هذه الخطوة تؤدي إلى إعادة تعيين شبكة Wi-Fi وكلمات السر والإعدادات الخلوية وإعدادات VPN و APN التي استخدمتها سابقًا.



انتقل إلى (الإعدادات) في جهاز آيباد.

اضغط على خيار General.

اضغط على خيارReset.

اضغط على خيار Reset Network Settings. بمجرد الانتهاء ستتم إعادة تشغيل جهاز آيباد.