تعليم الوسطى يستقبل وفداً من المجلس التشريعي بالوسطى

غزة-الرأي

استقبل هشام الحاج مدير التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى بمقر المديرية صباح اليوم وفداً من المجلس التشريعي عن المحافظة الوسطى ضم كل من د. عبد الرحمن الجمل، ود. سالم سلامة و د. هدى نعيم و مدير مكتب التشريعي أحمد درويش، بحضور المدير الإداري ناصر السدودي، والمدير الفني محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة و الإعلام أحمد دلول.

بدوره، رحب الحاج بأعضاء المجلس التشريعي وشكرهم على زيارتهم لمديرية التربية والتعليم في ظل هذا الوضع الصعب الذي يمر به قطاع غزة بسبب جائحة كورونا، وباهتمامهم المستمر في التواصل مع مديرية التربية والتعليم وذلك من خلال المتابعة الميدانية المتواصلة.

وتحدث مدير التعليم هشام الحاج عن وضع المديرية منذ بداية الجائحة حتى يومنا هذا، و الإجراءات التي اتخذتها المديرية لتفعيل التعلم عن بُعد، بالإضافة إلى المتابعات اليومية للصفوف الافتراضية التي ينتمي إليها الطلبة و متابعة إدارات المدارس لها.

من جانبه، قدَّم أعضاء المجلس التشريعي شكرهم الكبير للجهود المبذولة خلال فترة انقطاع التعليم بسبب جائحة كورونا و للجهود المبذولة في متابعة التعلم عن بُعد.

و وأضح أعضاء المجلس التشريعي بأن هذه الزيارة تأتي من باب التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين المجلس التشريعي ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى.

